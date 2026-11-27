Archivo - Transeúntes cruzan el Puente de Triana durante la ola de frío a 07 de enero del 2026 en Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

España afrontará este domingo 29 de noviembre, jornada electoral, con un tiempo en general estable y sin fenómenos adversos destacables, aunque se esperan lluvias en Galicia y las comunidades cantábricas, y bancos de niebla persistentes a primera hora en amplias zonas del interior peninsular que reducirán la visibilidad, según ha informado este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En lo que se refiere a las temperaturas, estas bajarán en el Cantábrico y en aquellas zonas del interior de la Península donde las nieblas sean un poco más persistentes. De esta manera, hará frío "normal para esta época del año, sin extremos", y las ciudades con temperaturas más bajas a primeras horas serán Ávila y Teruel, que amanecerán con unos 2ºC.

En el lado contrario, la ciudad más templada de la Península será Sevilla, donde se alcanzarán los 21ºC. Mientras tanto, habrá intervalos nubosos en Canarias y en las islas más montañosas del archipiélago se registrarán lluvias. Por allí, las temperaturas serán suaves, con máximas de 23 a 25ºC.