El tiempo para hoy en España, 11 de junio de 2026

Archivo - Peatones por las calles de Sevilla en plena ola de calor. A 11 de agosto de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rachas fuertes de viento de levante en el Estrecho, superiores a los 70 kilómetros por hora (km/h), olas y temperaturas que pueden superar los 38ºC en el Valle del Guadalquivir y en el del Guadiana pondrán este jueves en aviso a zonas de Andalucía, Baleares y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, Cádiz registrará aviso por viento; Almería, Cádiz, y Menorca, por olas; y Sevilla y Badajoz, por calor.

El organismo estatal ha avanzado que este jueves continuará la influencia del anticiclón en prácticamente toda España, con tiempo estable y predominio de cielos despejados o con alguna nube alta. Durante este día, sólo se esperan nubes bajas por la mañana en el área cantábrica, los Pirineos, el interior de Valencia, Ceuta y Melilla, donde podrían ir asociadas a lloviznas.

Por la tarde, se prevén nubes de evolución en el centro y este peninsular, que podrían dar lugar a algún chubasco aislado en el Pirineo oriental. Mientras tanto, el pronóstico recoge cielos nubosos en el norte de Canarias y despejados en el sur del archipiélago. Además, indica que son posible las brumas matinales en el alto Ebro, en el interior de las regiones del Cantábrico y en los interiores de Valencia. En este marco, espera una entrada de calima al extremo sur peninsular y al mar de Alborán.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas subirán en la mitad norte, la Comunidad Valenciana, el norte de la meseta sur, Extremadura y el litoral onubense y bajarán en el Estrecho, Ceuta y Melilla. De acuerdo con AEMET, se podrán sobrepasar los 35ºC en el cuadrante suroeste e incluso los 38ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Mientras tanto, las mínimas ascenderán en Galicia, la meseta norte y Extremadura; y descenderán en en Baleares y el sudeste. El pronóstico prevé noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. En Canarias, las máximas podrían subir ligeramente y las mínimas se mantendrán sin cambios.

Por lo demás, la predicción recoge que el viento será flojo y de componente este en el Cantábrico, el tercio este y Baleares. Asimismo, soplará la tramontana fuerte en el Ampurdán y levante fuerte en el Estrecho y en el litoral de Alborán, incluso con rachas muy fuertes. En el interior peninsular, el viento será flojo, con predominio de las componentes norte y este. En Canarias, el alisio será moderado, con rachas muy fuertes en zonas expuestas.