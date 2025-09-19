El tiempo para hoy en España, 19 de septiembre de 2025

Archivo - Personas con ropa veraniega paseando por el Puente de Triana. A 28 de mayo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas y el polvo en suspensión activarán este viernes los avisos en un total de once provincias, con máximas de 38ºC y Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en nivel naranja (importante) por calor, con máximas de 37ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El resto de provincias con avisos por altas temperaturas son La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Guipúzcoa, Vizcaya, Orense, Badajoz, Cáceres, Cantabria (Liébana), Cuenca, Córdoba, Jaén y Sevilla. Asimismo, las temperaturas máximas de 38ºC se darán en las provincias de Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla.

Por otra parte, los avisos por polvo en suspensión se darán en todas las islas de Canarias, con vsibilidad de 3.000 metros y que afectará en especial a medianías y cimbres orientadas al sur.

La AEMET prevé para este viernes que la Península y Canarias se vean bajo la influencia de una masa de aire subtropical, con abundante nubosidad de tipo medio y alto que, en el caso de la Península, avanzará de sur a norte, pero no se espera que alcance a la fachada oriental y permanecerá con cielos poco nubosos o despejados.

Durante la tarde se formará nubosidad de evolución en la meseta y montañas aledañas y el Alto Ebro, así como en zonas del oeste y serán probables las tormentas y rachas muy fuertes, que podrían ir acompañadas de chubascos y ser localmente fuertes en la meseta norte, norte de la Ibérica y el alto Ebro.

Asimismo, no se descartan tormentas con algún chubasco ocasional en cumbres de Canarias. También se espera nubosidad baja matinal en el extremo este peninsular, bajo Ebro, Baleares, Estrecho, Melilla y oeste de Galicia, y serán probables los bancos de niebla matinales. Además, se prevé calima en Canarias, que también es probable en menores concentraciones en el sur y oeste peninsular.

En cuanto a las temperaturas máximas, se espera un descenso prácticamente generalizado, salvo en Galicia y Canarias, donde no se esperan cambios. Aun así, se superarán los 35ºC en zonas de Canarias y en la mitad sur de la vertiente atlántica, incluso los 38ºC en sus depresiones y no se descartan los 35ºC en puntos de la meseta Norte, sur de Galicia, Cantábrico oriental y Ebro.

Respecto a las mínimas, estarán en aumento en el oeste y centro-norte peninsular, y habrá pocos cambios en el resto. De este modo, no bajarán de 20ºC en el Mediterráneo, bajo Ebro y la mayor parte del cuadrante sudoeste peninsular, incluso de 25ºC en regiones de Canarias.

Por último, soplarán vientos moderados de componente este en litorales de la mitad sur peninsular, sur de Baleares y Cádiz, que vendrán con intervalos fuertes y con posibilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho. En el resto, los vientos serán flojos en general, y serán del este y nordeste en Canarias, habrá predominio de las componentes norte y oeste en el litoral cantábrico, de sur y oeste en la meseta Norte y Galicia y de este y sur en el resto.