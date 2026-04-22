El tiempo para hoy en España, 22 de abril de 2026

Archivo - Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas, a 8 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas pondrán este miércoles en aviso a Barcelona y Girona, en un día en el que seguirá habiendo polvo en suspensión, sobre todo en la mitad este peninsular y Baleares, mientras que la capital de provincia con la temperatura máxima más alta será Murcia, con hasta 33ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, AEMET ha señalado que la borrasca situada al oeste de la Península se desplazará este miércoles ligeramente hacia el noroeste y dejará en la mitad occidental peninsular un ambiente menos caluroso que en la oriental. De este modo, se esperan nubes bajas por la mañana en el oeste Peninsular y el Estrecho, que en horas centrales se extenderán al Cantábrico, donde podrían dejar alguna llovizna aislada.

También hay posibilidades de que se registren chubascos aislados con tormenta en los Pirineos, Maestrazgo y sierras del sureste, que localmente pueden ser fuertes. De acuerdo con el organismo estatal, estas serán más probables en el Pirineo.

En el resto del territorio y Baleares, AEMET prevé cielos poco nubosos o con nubes altas. Además, señala que en Canarias habrá cielos nubosos y precipitaciones en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Al respecto, el organismo estatal no descarta brumas o los bancos de niebla matinales en el interior de Galicia por la mañana y en zonas de la cordillera Cantábrica en horas centrales.

En cuanto a los termómetros, el pronóstico recoge que las máximas bajarán en el centro y oeste peninsular, incluso de forma notable en el oeste de Galicia y Cantábrico, y aumentarán en la mitad este y pocos cambios en Baleares. Por otro lado, las mínimas descenderán en el tercio oeste y Cantábrico, y se mantendrán sin cambios o ascenderán levemente en el resto. En Canarias, los valores térmicos bajarán ligeramente.

Por lo demás, la predicción marca que predominarán los vientos flojos de componentes sur y suroeste en el centro y oeste peninsular y flojos o moderados de componente este en el Mediterráneo. Además, se registrará viento del este moderado en el Cantábrico, viento sur en el litoral gallego y poniente en Alborán. En el archipiélago canario, el viento será moderado, de componente norte en general.