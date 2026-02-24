El tiempo para hoy en España, 24 de febrero de 2026

Archivo - Varias personas pasean durante la pleamar en el espigón de Foz, junto a la playa de A Rapadoira, a 19 de septiembre de 2024, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas estarán en ascenso este martes, subida que será localmente notable --superior a 6ºC-- en litorales cantábricos y que llegará a 26ºC en Murcia y Santa Cruz de Tenerife, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET

AEMET espera, no obstante, una inestabilización este martes con el debilitamiento del anticiclón y el acercamiento de una vaguada que provocará la llegada de un frente al noroeste. Aún así, al inicio de la jornada no se prevén precipitaciones, aunque de madrugada se darán nubes bajas con brumas y bancos de niebla en zonas litorales de Galicia, depresiones del nordeste, litorales del golfo de Cádiz y en los mediterráneos, donde podrán ser más persistentes.

Con el acercamiento del frente se oscurecerán los cielos en Galicia con lluvias y lloviznas débiles en litorales atlánticos durante el día, que al final del día aumentarán en intensidad y extensión al oeste de la comunidad autónoma. En lo que respecta a Canarias, los cielos estarán poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas y presencia de calima que podría llegar hasta el suroeste peninsular e incluso de forma ligera al resto del oeste de la Península.

El organismo estatal ha avanzado que las máximas estarán en ascenso en el tercio este, la meseta norte, Baleares y el Cantábrico, principalmente en litorales donde podrá ser notable de manera local. En el resto del país, el pronóstico prevé un ligero descenso, que será más intenso en el oeste de Galicia y zonas de montaña de la vertiente norteatlántica.

En lo relacionado con las mínimas, éstas estarán en en ascenso ligero, que será moderado en amplias zonas de la mitad norte, e incluso localmente notable en zonas del noroeste de Galicia, del interior del Cantábrico y oeste de la meseta norte. En cumbres de montaña de los Pirineos y de la Cantábrica habrá heladas débiles.

Por lo demás, AEMET ha avanzado que habrá viento flojo de dirección variable tendiendo a establecerse la componente sur en las vertientes atlántica y cantábrica, y con intensidad moderada en el cuadrante noroeste, mientras que en el Levante dominará el régimen de brisas. Asimismo, se registrará vientos moderados de sur en el mar Balear y en litorales del norte de Cataluña.

El pronóstico recoge que soplará con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en el noroeste de Galicia y en zonas expuestas de la Cordillera Cantábrica y que se dará viento moderado de levante en el Estrecho y de componente este rolando a norte en Canarias.