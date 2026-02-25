El tiempo para hoy en España, 25 de febrero de 2026

Archivo - Una persona toma fotografías del oleaje en los alrededores de la Torre de Hércules, durante el paso de la borrasca ‘Ciarán’, a 3 de noviembre de 2023, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento, las olas y la niebla pondrán este miércoles en aviso a Galicia, Baleares y Canarias en un día en el que las máximas serán altas para la época en amplias zonas del interior peninsular y lloverá en Galicia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, Mallorca y Menorca están en aviso por nieblas; A Coruña y Pontevedra, por oleaje; La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, por viento y olas; y Gran Canaria, por viento.

En líneas generales, AEMET prevé que este miércoles sea un día más inestable que los anteriores con un frente que entraá por el noroeste del país y una dana que se formará al sudoeste del golfo de Cádiz. En este sentido, habrá cielos muy nubosos en la mitad occidental y, además, se registrarán precipitaciones en Galicia. Por zonas, éstas serán más persistentes e intensas en el oeste de la comunidad autónoma durante la primera parte del día, si bien el organismo estatal no descarta que también se registren en el resto del tercio occidental.

En el resto del país, el pronóstico recoge que los cielos estarán nubosos y señala que se podría registrar alguna precipitación débil y ocasional en zonas de la vertiente atlántica. Al final del día, se abrirán grandes claros. Durante este día, se registrarán heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica.

Además, habrá nubosidad baja matinal en el Estrecho y zonas del litoral mediterráneo y brumas y bancos de niebla matinales en litorales del golfo de Cádiz y del Mediterráneo que podrían ser localmente más densos en Baleares, incluso en el interior. En Canarias, la jornada será nubosa en el norte con precipitaciones en las islas de mayor relieve e intervalos nubosos en el resto sin descartar alguna lluvia al final en Lanzarote.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas estarán en descenso, que será más suave en el interior de la vertiente mediterránea y en Baleares. Las mínimas también bajarán en el noroeste peninsular, pero subirán en la meseta norte y oeste de la vertiente sur atlántica. Por lo demás, el resto del país experimentará ligeros cambios con predominio de ascensos. En Canarias, habrá descenso generalizado que podrá ser localmente notable en las máximas.

Por último, AEMET ha avanzado que habrá viento de componente sur flojo en la vertiente atlántica y cantábrica con intervalos de moderado en Galicia y Cantábrico oriental; flojo de dirección variable en la vertiente mediterránea con predominio de la componente este; y viento de componente sur rolando a sudoeste con intervalos de moderado en litorales gallegos y cantábricos.

Asimismo, el organismo estatal ha señalado que habrá levante moderado en Estrecho y Alborán y de componente sur rolando a noreste en el resto del Mediterráneo y que en Canarias se registrará viento moderado de componente norte arreciando durante el día con rachas muy fuertes en zonas expuestas de las islas de mayor relieve.