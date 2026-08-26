El tiempo para hoy en España, 26 de enero de 2026

Archivo - Numerosos turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta. A 29 de julio de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este miércoles en aviso a puntos de Andalucía, Aragón, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja en un día en el que varias zonas de Galicia tendrán aviso por lluvias y tormentas, Lérida por viento y Menorca, por rissagas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por calor estarán en Almería; Teruel y Zaragoza; vertiente cantábrica de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; Guipúzcoa; y Ribera del Ebro de La Rioja. Además, habrá avisos por lluvias y tormentas en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

AEMET ha indicado que la situación se inestabilizará mañana con la llegada de un frente por el noroeste que oscurecerá progresivamente los cielos para dejarlos nubosos o cubiertos y extenderá las precipitaciones por el noroeste y el Cantábrico. Caerán especialmente en la mitad en la mitad occidental de Galicia, donde se esperan chubascos acompañados de tormentas fuertes, con granizo y con acumulados significativos.

Por la tarde, el pronóstico recoge chubascos con tormentas fuertes por la tarde en el Pirineo occidental. Por el contrario, se prevé tiempo estable en el resto de la Península y Baleares bajo la influencia de altas presiones en el Mediterráneo, con cielos con intervalos de nubes medias y altas en el centro y este de la Península y despejados en el sur. Aún así, no se pueden descartar algunos chubascos débiles en los litorales mediterráneos.

En Canarias, el organismo estatal avanza que habrá intervalos de nubes en la vertiente norte de las islas y cielos despejados en la sur. Asimismo, habrá brumas en montañas del tercio noroeste y matinales en zonas del Estrecho y calima débil en el este peninsular y Baleares.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha indicado que las máximas subirán en el Cantábrico, el valle del Ebro, la meseta norte y el sistema Ibérico, y que lo harán incluso de forma notable en el Cantábrico oriental. Por el contrario, bajarán en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz y se mantendrán sin cambios en el resto. En este marco, se podrán superar los 35ºC en el valle del Ebro, el prelitoral valenciano y las zonas bajas del sudeste. En el otro extremo, las mínimas subirán en la vertiente mediterránea y bajarán en el resto. En Canarias no se esperan variaciones relevantes en las temperaturas.

Por último, el organismo estatal ha señalado que este miércoles el viento soplará moderado del suroeste en buena parte de la Península. Habrá algunos intervalos fuertes podría haber rachas muy fuertes en puntos de la meseta norte y montañas del norte. En el arco mediterráneo y Baleares, el viento será del este, flojo o moderado; en el mar de Alborán, poniente moderado y con algunos intervalos fuertes. En el Cantábrico oriental, el viento rolará de sur a noroeste, con algún intervalo fuerte. En Canarias, el alisio será moderado.