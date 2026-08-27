El tiempo para hoy en España, 27 de agosto de 2026

Archivo - Primera playa de El Sardinero, a 10 de agosto de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas, el viento, las lluvias y las tormentas pondrán este jueves en aviso a siete comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que Menorca (Baleares) alcanzará el nivel naranja por rissagas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por calor estarán en Almería; Zaragoza y Teruel; Barcelona, Girona y Lleida; y Valencia. Además, habrá avisos por lluvias y tormentas en A Coruña, Ourense y Pontevedra; y por viento en Centro y valle de Villaverde en Cantabria.

AEMET espera que el día de mañana sea inestable y venga marcado por una baja situada en el entorno de las islas británicas. En este marco, prevé que los frentes asociados a la borrasca recorran Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, y dejen cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones localmente fuertes y/o persistentes y acompañadas de tormentas, especialmente en el sudoeste de Galicia.

Por esta parte, el organismo estatal precisa que las precipitaciones podrán extenderse a otros puntos del Cantábrico y de las dos Castillas. De forma menos probable, también podrían darse algunos chubascos débiles vespertinos en el sudeste, Melilla y Baleares, y por evolución diurna, en los Pirineos, donde podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

En Canarias, se prevé que la cola de un frente oscurezca los cielos en la vertiente norte y deje precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas. A su vez, el pronóstico recoge brumas en zonas montañosas del noroeste y calima débil en Baleares.

En lo que se refiere a las temperaturas, AEMET incide en que las máximas bajarán en Canarias y de forma prácticamente generalizada en la Península, y que lo harán de manera incluso notable en zonas del interior. En cambio, los valores térmicos máximos subirán en los litorales y prelitorales mediterráneos.

De esta manera, se podrán superar los 35ºC en puntos del valle del Ebro y de Mallorca, en los prelitorales del Levante y en zonas bajas del sudeste. En el otro extremo, las mínimas también descenderán en casi toda la Península, salvo en el valle del Guadalquivir, Cataluña y los archipiélagos, donde se mantendrán sin cambios o subirán. En Baleares, no bajarán de 20ºC.

Por último, la predicción recoge que habrá predominio del viento del sudoeste en la Península, que será moderado en general. Por zonas, habrá intervalos fuertes o algunas rachas muy fuertes en zonas de montaña de la mitad norte y no se descarta que se registren rachas muy fuertes en puntos de Castilla y León. En el litoral del mar de Alborán y el norte de Galicia, se espera un poniente moderado; en Cantabria, es probable que el viento del sur venga acompañado de rachas muy fuertes. En Canarias, el viento de norte, moderado, tenderá a nordeste.