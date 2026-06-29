El calor, las lluvias y las tormentas pondrán este lunes en aviso a diez comunidades autónomas

Archivo - Una mujer usa un paraguas para protegerse de las altas temperaturas, a 24 de agosto en Sevilla (Andalucía, España). La ola de calor acaba este jueves con la llegada de una vaguada que bajará las temperaturas. El fin de semana se esperan lluvias - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diez comunidades autónomas estarán este lunes en aviso por temperaturas máximas, lluvias o tormentas, en una jornada en la que los termómetros volverán a alcanzar los 40ºC en el valle del Guadalquivir, mientras que se esperan chubascos localmente fuertes y con probable granizo en zonas del este peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las altas temperaturas mantendrán activados los avisos en Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid y Canarias. Los termómetros podrán alcanzar este lunes los 39ºC en puntos de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, mientras que en Badajoz y Cáceres se prevén máximas de hasta 38ºC.

Los avisos por calor permanecerán vigentes entre las 13.00 y las 21.00 horas. Además, la jornada estará marcada por lluvias y tormentas localmente fuertes en Andalucía y Castilla-La Mancha, aunque Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana también estarán en aviso amarillo por estos fenómenos.

Por lo general, la Aemet advierte que el anticiclón dejará un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con alguna nube alta. Sin embargo, se espera que durante la tarde se desarrollen nubes de evolución en la mitad este, que darán lugar a chubascos y tormentas localmente fuertes y con probable granizo en el sistema Ibérico de Teruel y de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, el este de Andalucía, el norte de Murcia y, en menor medida, en los Pirineos.

En el Cantábrico, se esperan nubes bajas y, durante la primera mitad del día, precipitaciones débiles. También son probables las nubes bajas por la mañana en la meseta norte, en algunos puntos de la Ibérica sur y del sureste y en Cádiz. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en el resto. Son probables las brumas matinales en el Cantábrico y Galicia. En Canarias, se prevé la entrada de calima en altura.

Las temperaturas máximas bajarán en el sistema Ibérico, el noreste de la meseta norte, el noreste y el sureste peninsular, Baleares y el Estrecho, y subirán en el resto. Las mínimas bajarán en el País Vasco, el sistema Ibérico, el valle del Ebro y algunos puntos del interior.

Para esta jornada, la Aemet prevé noches tropicales, con mínimas de más de 20 grados, en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo. En Canarias se espera un ascenso de las temperaturas en el interior de las islas. Se superarán los 34 grados en el interior de Gran Canaria, los 36 -38 grados en el oeste de la meseta sur y Extremadura y los 38-40 grados en el valle del Guadalquivir.

El viento será en general flojo o moderado, con predominio de la componente norte en el Cantábrico y en Castilla y León, de cierzo en el valle del Ebro y del este en el interior peninsular, y estará bajo régimen de brisas en los litorales del Mediterráneo y del sur. El alisio en Canarias y, durante la madrugada, la tramontana en el Ampurdán, vendrán acompañados de rachas muy fuertes.