El tiempo para hoy en España, 29 de octubre de 2026

Mujer con paraguas - EUROPA PRESS

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La situación de estabilidad dominada por las altas presiones se mantendrá este jueves en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas en el norte, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La excepción se dará durante la primera mitad del día en los litorales del sureste y en Baleares, donde podrían registrarse precipitaciones débiles o chubascos. Además, predominarán los intervalos de nubes bajas en Canarias, que dejarán precipitaciones aisladas en las islas montañosas.

Asimismo, es probable que se registren brumas y nieblas matinales en la meseta sur, sobre todo en su parte oriental, el tercio este peninsular, los sistemas Béticos y el norte de Galicia. Por otra parte, aún quedarán restos de calima en la mitad oriental del archipiélago canario. También se esperan heladas débiles en las zonas altas de los Pirineos.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo estatal ha señalado que las máximas descenderán en los litorales de Cataluña y de Alborán, subirán en el interior de la Comunidad Valenciana, el sistema Ibérico y el alto Ebro, y variarán poco en el resto del territorio. Por su parte, las mínimas subirán en Andalucía occidental y la meseta sur y bajarán en la meseta norte, el nordeste y Baleares, con pocos cambios en el resto del país. En Canarias, descenderán ligeramente.

Por otro lado, AEMET ha indicado que se espera levante moderado con intervalos fuertes en Alborán y posibles rachas muy fuertes en el Estrecho. También soplará viento moderado del este en los litorales cantábricos, del sur en los de Galicia y del norte en el Ampurdán y Baleares, con tendencia a amainar. En el resto, el viento será flojo y variable, con predominio de la componente este en la mitad sur peninsular y de la norte en Canarias.