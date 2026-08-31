El tiempo para hoy en España, 31 de agosto de 2026

Archivo - Dos personas con ropa veraniega y sombreros.A 18 de julio de 2025, en Málaga (Andalucía, España). Andalucía afronta una nueva jornada de calor intenso, aunque la temperatura comienza a remitir en la comunidad. Para este viernes, solo la provinci - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estabilidad predominará este lunes en la mayor parte de España con cielos poco nubosos o despejados, aunque el Cantábrico registrará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable, más de seis grados, en el Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Mientras, el valle del Guadalquivir seguirá con valores altos que podrían superar los 35 grados, con máximas de 38 grados en Córdoba, donde se mantendrá activo el aviso amarillo por altas temperaturas, y 37 en Sevilla, Granada y Jaén.

Durante la mañana se esperan nubes bajas en otros puntos del tercio norte peninsular y del litoral mediterráneo, con tendencia a desaparecer a lo largo del día, aunque podrán ser más persistentes en el Mediterráneo. Por la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en el cuadrante nordeste, con probabilidad de dejar algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña.

Son probables además los bancos de niebla matinales en regiones del tercio norte peninsular y algunas brumas costeras en los litorales de Galicia y el Cantábrico. Se prevé una ligera presencia de calima en el sureste y en Alborán.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán también en el Ebro, el entorno de la Ibérica y la Comunidad Valenciana, con ligeras subidas en el resto. Los termómetros podrán superar los 35 grados en el Guadalquivir y en puntos de la meseta Sur.

Por su parte, las mínimas bajarán en el noroeste peninsular y subirán en el resto de la Península, Ceuta y Melilla. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos y en zonas bajas de Andalucía. En los archipiélagos se esperan pocos cambios en general.

El viento soplará flojo en la Península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales atlántico y cantábrico, el Ampurdán, el valle del Ebro, la meseta Norte y algunas zonas de interior del tercio oriental. Predominarán las componentes norte y oeste, salvo en el Mediterráneo y el nordeste, donde lo hará la componente este. En Canarias el alisio será moderado con intervalos fuertes en zonas expuestas.