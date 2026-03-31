El tiempo para hoy en España 31 de marzo de 2026

Archivo - La playa de la Barceloneta, a 4 de agosto de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viento y las olas pondrán este martes en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, Canarias estará en aviso por calima.

En concreto, habrá avisos naranja (importante) por viento en Huesca y Zaragoza; Menorca; Girona y Tarragona. El resto de avisos por viento se darán en Teruel; Mallorca; Lleida y Barcelona; Sierra de Madrid; Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja; y Castellón.

También en nivel naranja, pero por olas, estarán Mallorca y Menorca; así como Girona. El resto de avisos por olas se activarán en Tarragona. Mientras tanto, en Canarias habrá avisos por calima en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

AEMET ha avanzado que este martes continuará el flujo del norte sobre la Península y Baleares producido por un anticiclón situado al noroeste peninsular. Asimismo, también seguirá en formación en el Mediterráneo la baja Erminio. De esta manera, la mitad norte peninsular registrará cielos nubosos o cubiertos. A su vez, habrá precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos.

De forma paralela, seguirá nevando en el Pirineo y, en menor medida, en otros sistemas montañosos del norte, con la cota por encima de los 1.100/1.300 metros en el Pirineo y de 1.200/1.600 metros en el resto. En la mitad sur, los cielos estarán poco nubosos. En este contexto, las heladas débiles quedarán restringidas al Pirineo.

En lo que respecta a los archipiélagos, en Baleares se espera que los cielos se oscurezcan y que al final del día caigan precipitaciones en forma de chubascos en Menorca. En este sentido, no se descarta que también lo hagan en las demás islas. Por otro lado, la predicción recoge cielos nubosos en el norte de las islas en Canarias, aunque tenderá a quedar despejado.

Asimismo, será en una jornada con brumas con bancos de niebla en los principales sistemas de montaña del norte y podría haber algunas matinales en la meseta norte y depresiones del nordeste. Además, se registrará calima en Canarias, que afectará en primer lugar a las islas orientales.

Sobre los termómetros, AEMET ha avanzado que las máximas estarán en aumento excepto en el extremo nordeste, Cantábrico y Baleares, donde no se esperan cambios o algún descenso ligero. De hecho, los aumentos podrían ser notables en el valle del Guadalquivir y en el litoral de Alborán.

Por otra parte, el organismo estatal ha señalado que habrá ascensos generalizados en las mínimas, que podrán ser notables en el sureste, meseta sur, el valle del Ebro y los Pirineos. En Canarias, las máximas subirán y lo harán incluso notablemente en algunos casos, pero en las mínimas se darán pocos cambios.

Por último, AEMET ha señalado que este martes predominará el viento moderado de componentes norte en la Península y Baleares, con tramontana fuerte y rachas muy fuertes en Ampurdán y Baleares, cierzo con rachas muy fuertes en el Ebro y Pirineos, del nordeste con intervalos fuertes en los litorales del noroeste gallego y sin descartar alguna racha muy fuerte a sotavento de otras montañas.

En Canarias, habrá alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes a primeras horas, rolando a este.