Abril empieza con 4 CCAA en aviso por viento y olas, y Canarias con calima

Archivo - Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca 'Kristin'. A 28 de enero de 2026, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Abril comenzará este miércoles con cuatro comunidades autónomas (CCAA) en aviso por viento, olas, y en el caso de Cataluña también nieve, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De entre ellas, Cataluña y Baleares alcanzarán el nivel naranja (importante). Además, Canarias estará en aviso por viento y calima.

En concreto, Mallorca y Menorca estarán en aviso naranja por olas, al igual que Girona y Tarragona aunque en este último caso el aviso es amarillo; y el resto de los avisos por viento en Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca y Menorca; Girona y Tarragona; Castellón; y El Hierro.

Por lo demás, Lleida también estará en aviso por nieve; y en Canarias se registrarán avisos por calima en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

AEMET ha avanzado que durante este miércoles se espera flujo de componente norte sobre la Península, producido por el anticiclón, situado al noroeste, y la borrasca Erminio, en el Mediterráneo. Por ello, los cielos estarán nubosos o cubiertos en el norte peninsular y poco nuboso o con intervalos en el resto del país.

Durante este día, se prevén precipitaciones, débiles y persistentes, en el Cantábrico oriental, en el alto Ebro, en el norte del sistema Ibérico y en los Pirineos, donde caerán en forma de nieve a partir de los 1.200 a 1.400 metros (m), principalmente en la cara norte. A su vez, habrá heladas débiles en los Pirineos y en las cumbres de otros sistemas montañosos del norte.

El pronóstico recoge brumas y bancos de niebla en zonas altas de los principales sistemas de montaña de la mitad norte y, con menor probabilidad, en la meseta norte.

Mientras tanto, la inestabilidad asociada a la borrasca 'Erminio' dejará en Baleares intervalos de nubes y chubascos dispersos. En Canarias, habrá calima e intervalos de nubes medias, que podrían dejar alguna lluvia débil en la provincia occidental, aunque el organismo estatal ha incidido en que hay pocas posibilidades de que esto ocurra.

En cuanto a los termómetros, AEMET ha apuntado que las máximas subirán ligeramente en la mitad norte y en los litorales del este, y bajarán en el resto, de manera más acusada en el Estrecho y en Cataluña. Por otro lado, las mínimas subirán en Andalucía occidental, en Ceuta y en Melilla, y en el resto del país se mantendrán sin cambios o bajarán ligeramente.

En el archipiélago canario, las máximas bajarán en las islas orientales y subirán en las occidentales, mientras que las mínimas ascenderán en las islas montañosas y se mantendrán en Lanzarote y Fuerteventura.

Por lo demás, el organismo estatal ha indicado que predominará el viento moderado de componente norte en la Península y en Baleares; se darán rachas muy fuertes en el Ampurdán, en Baleares, en el Ebro, en el sistema Ibérico y en los Pirineos. En el litoral del mar de Alborán, el viento se intensificará y rolará de este a oeste a lo largo del día. En Canarias, el alisio será moderado.