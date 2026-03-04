El tiempo para hoy en España, 4 de marzo de 2026

Archivo - Una persona con paraguas para protegerse de la lluvia camina por la Rua Loureiro Crespo, a 16 de enero de 2023, en Pontevedra, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ocho comunidades autónomas (CCAA) y Ceuta estarán este miércoles en aviso por viento, olas, lluvia y tormentas en un día en el que puntos de Andalucía y Canarias alcanzarán el nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura tienen aviso naranja por olas y los avisos por viento están en Almería, Albacete y Cuenca; Altiplano de Murcia y Campo de Cartagena y Mazarrón; Alicante; Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Mientras, el resto de avisos por olas están en Almería; Barcelona y Tarragona; Alicante; La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Al margen de ello, registran avisos por lluvias y tormentas Almería, Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Sevilla y Málaga; Albacete y Ciudad Real; Granada; Sierra de Madrid; y Ceuta.

De acuerdo con AEMET, la borrasca Regina dejará una situación de inestabilidad en la mayor parte de España. De esta manera, predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la mitad sureste peninsular y los poco nubosos en el resto del país, aunque tenderán a nublarse a lo largo del día a excepción del Cantábrico y tercio noroeste.

Las precipitaciones caerán principalmente en forma de chubascos que se extenderán de sur a norte y afectarán a la mitad sur, fachada oriental y zona centro peninsular, aunque también será posible que se registren en el Pirineo. Estos chubascos irán con tormenta y granizo ocasional y es probable que sean fuertes en regiones de Andalucía, Castila-La Mancha y Madrid, sin descartar Extremadura.

En este marco, el organismo estatal prevé acumulados significativos en el entorno del Estrecho. Al margen de ello, avanza que habrá bancos de niebla en interiores del tercio este peninsular, entorno de la Ibérica y alto Ebro, con calima en la Península y Baleares que se extenderá al este de Canarias.

En lo que respecta a los archipiélagos, habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos en Baleares con posibilidad de algún chubasco ocasional. Mientras tanto, Canarias registrará cielos nubosos con precipitaciones, más abundantes en el norte de las islas y con posibilidad de ser locamente fuertes e ir con tormenta en las orientales. Así, nevará por encima de 1800/2000 metros (m) en las islas y sureste peninsular y habrá heladas débiles en Pirineos.

En cuanto a los termómetros, AEMET indica que las máximas estarán en en descenso en la mitad sur peninsular, bajada que será notable en regiones de Andalucía. Sin embargo, habrá aumentos en Canarias y Sistema Central. De forma paralela, las mínimas estarán en descenso en el tercio sur peninsular y zonas de meseta aledañas al Sistema Central, pero aumentarán en la mitad norte del área mediterránea. En el resto del país, habrá pocos cambios térmicos.

Por lo demás, soplará viento de componente norte con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en Canarias y fachada oriental peninsular tendiendo en general a amainar. Asimismo, habrá predominio de viento de componente este en el resto, moderado en Baleares, meseta Sur y mitad oriental y litorales peninsulares, con probables las rachas muy fuertes en regiones del tercio sureste.