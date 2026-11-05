El TJUE avisa de que los envases de detergentes no pueden confundirse con los de alimentos

Archivo - Una vista ante el Tribunal General de la Unión Europea en la Sala de tres jueces. - CURIA TRIBUNAL DE JUSTICIA UE - Archivo

BRUSELAS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avisado este jueves de que los envases de detergentes y otras sustancias químicas a la venta no pueden confundirse con los de los alimentos por el riesgo que puede plantear para la salud de los consumidores, si bien admite la dificultad de establecer criterios fijos para evitar la confusión y pide que se evalúe caso por caso para asegurar el nivel más elevado de protección.

Además, aclara en su sentencia que el análisis debe llevarse a cabo teniendo en cuenta el público al que realmente va a estar dirigido el producto en el mercado nacional --es decir, no cabe examinar el riesgo de similitud en otros Estados miembro--, pero debe valorar también el riesgo para un público vulnerable, como los niños.

Así, el Alto Tribunal razona que el concepto de "consumidor" recogido en el Reglamento europeo no sólo engloba al consumidor medio "normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz", sino que también a incluye a cualquier persona que pueda utilizar el producto tras su adquisición, es decir, menores o personas vulnerables, que puedan quedar especialmente expuestos al riesgo de confusión.

En este contexto, el Tribunal con sede en Luxemburgo aclara que deberá considerarse que existe riesgo de confusión cuando el envase se asemeje al utilizado para alimentos y pueda confundirse por incluir elementos que suelen permitir al consumidor identificar el producto con alimentos, por ejemplo por su forma, tamaño, volumen, diseño, color, etiquetado o los materiales utilizados, la textura y el olor.

Con todo, apunta el fallo europeo, la valoración debe realizarse caso por caso y contribuir a garantizar un nivel elevado de protección de la salud de los consumidores, de modo que un simple precinto o dispositivo adicional de seguridad que cubra el tapón pero se retire en el primer uso no es suficiente, en tanto que no permite descartar la confusión más adelante porque no altera de forma duradera la imagen del envase.