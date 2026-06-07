Tolón será la única del Gobierno mañana en la misa de Cibeles y acudirá junto a los vicepresidentes al Movistar Arena

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ofrece una rueda de prensa, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, será la única representante del Gobierno en la misa que el Papa León XIV celebrará mañana domingo en la Plaza de Cibeles de Madrid, prevista para las 10.00 horas, y también acudirá por la tarde al Movistar Arena junto al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En el Movistar Arena, el Pontífice se encontrará con el mundo de la cultura, la economía y el deporte en el evento 'Tejer redes', que combinará manifestaciones artísticas de los Conservatorios Superiores de Música CAM, y testimonios personales de la vida en la gran ciudad.

A la Santa Misa que tendrá lugar por la mañana en la céntrica plaza de Cibeles también acudirán los Reyes junto a sus hijas. Asimismo, asistirán el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, según han confirmado fuentes de ambos partidos a Europa Press.

La misa en Cibeles contará también con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quienes actuarán de anfitriones del Pontífice durante toda su estancia en Madrid. Será un poco antes del inicio de la ceremonia cuando Almeida haga entrega al Papa de las Llaves de Oro de la ciudad, en un acto al que asistirán concejales de todos los grupos políticos y que incluirá la firma de León XIV en el Libro de Honor del Ayuntamiento.

Ayuso y Almeida ya cumplieron este sábado con su papel de cicerones del Pontífice desde su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, donde ambos mandatarios estuvieron presentes junto a los Reyes en la bienvenida oficial. La jornada inaugural incluyó una ceremonia en el Palacio Real y, por la tarde, la vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, a la que acudió el alcalde.

La agenda conjunta de Ayuso y Almeida con León XIV se extenderá a lo largo de toda la semana. El lunes, el alcalde asistirá a la intervención del Papa ante el Congreso de los Diputados, un discurso ante la clase política española sobre el que Almeida ha pedido que "no se instrumentalice", instando a acoger sus palabras "y reflexionar".

"El Papa no sólo es el jefe de la Iglesia Católica y nuestro pastor, sino que también es una brújula moral para el tiempo en el que vivimos", ha señalado. Esa misma tarde, ambos mandatarios recibirán al Pontífice en la Catedral de la Almudena -a las 18.00 horas, tras un recorrido en Papamóvil por las calles del centro- y una hora después en el estadio Santiago Bernabéu, donde se celebrará el encuentro con la comunidad diocesana.

El martes, último día del Papa en Madrid antes de continuar su viaje apostólico hacia Barcelona y posteriormente Canarias, Almeida acompañará a León XIV en su encuentro con los voluntarios en Ifema Madrid, y tanto él como Ayuso despedirán al Pontífice en el aeropuerto de Barajas a las 11.00 horas.