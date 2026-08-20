Las tormentas se instalan en norte y este peninsulares, con hasta 40 l/m2 por hora, y las temperaturas caen desde hoy

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El establecimiento de una amplia vaguada al oeste de la Península provocará un descenso generalizado de las temperaturas durante el fin de semana, cuando se alcanzarán valores algo por debajo de lo normal para la época, según ha señalado este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en una nota informativa.

Además, habrá precipitaciones en el norte y este peninsular durante los próximos días que podrían ser localmente fuertes, o incluso muy fuertes y estar acompañadas de tormenta en zonas del nordeste, lo que podría causar inundaciones locales, especialmente en valles y torrenteras. Se alcanzarán hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora en varios puntos.

Por días, AEMET ha indicado que este jueves entrará un frente por el noroeste peninsular que dejará precipitaciones en el área cantábrica, si bien considera probable que también se produzcan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes. En el tercio suroriental peninsular estas tormentas podrán ser muy fuertes y dar lugar a reventones y rachas muy fuertes, así como venir acompañadas de granizo que podrá ser de gran tamaño.

A últimas horas, las tormentas se trasladarán hacia Baleares. Al margen de ello, el organismo estatal ha indicado que durante esta jornada se producirá un descenso acusado y generalizado de las temperaturas en la Península, que será incluso notable en zonas del tercio norte y tercio sureste peninsular.

Durante la madrugada de este viernes, las tormentas de carácter muy fuerte podrían afectar durante la madrugada a Baleares, especialmente a Mallorca y Menorca. De acuerdo con AEMET, allí se podrían producir rachas muy fuertes o incluso huracanadas. Mientras tanto, persistirán las precipitaciones en el Cantábrico, aunque irán perdiendo intensidad a lo largo del día.

También habrá lluvias en puntos del nordeste peninsular y Baleares, donde serían más dispersas que en la jornada anterior. Eso sí, podrán ser localmente fuertes, e incluso muy fuertes y persistentes, en litorales del sur de Cataluña en la segunda mitad.

De cara al fin de semana, el organismo estatal ha avanzado que lo más probable es que la inestabilidad se mantenga en el tercio nororiental peninsular. De esta manera, ha apuntado a que hay posibilidades de que durante el sábado se registren chubascos y tormentas localmente fuertes en zonas del sur de Cataluña. De hecho, tendrían carácter persistente y muy fuerte durante la madrugada, en el este de Aragón, norte de la Comunidad Valenciana y en el pirineo central.

En lo que se refiere al domingo, AEMET espera que las tormentas y chubascos localmente fuertes continúen en el noreste peninsular y Comunidad Valenciana. En este sentido, ha indicado que cree posible que esta situación de precipitaciones localmente fuertes se extienda hasta el lunes 24 en el noreste peninsular. Aún así, ha precisado que aún hay una incertidumbre elevada con respecto a la intensidad y a la localización exacta de los mayores acumulados.

TORMENTAS CON HASTA 40 L/M2 EN UNA HORA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

El portavoz de AEMET, José Luis Camacho, ha especificado que las precipitaciones de este jueves dejarán entre 30 y 40 l/m2 en una hora e irán acompañadas de tormentas y granizo en la Cordillera Cantábrica y la meseta de León, Ibérica de Soria, Burgos y la Rioja, provincias de Huesca, Tarragona, comarcas interiores de Barcelona y Girona, comarcas de Valencia, Hellín, Almansa y Altiplano de Murcia, comarcas valencianas e interior de Alicante y, sobre todo, en Baleares.

En los litorales de Guipúzcoa y Vizcaya, en amplias zonas de todas las provincias de Castilla y León excepto en Salamanca, en la Ribera del Ebro en Navarra, en el resto de zonas de la Rioja, Aragón, Cataluña y Valencia, Camacho espera que se alcancen registros de 15 l/m2 en una hora.

En lo que respecta al viernes, el portavoz del organismo estatal prevé acumulaciones horarias de 40 l/m2 en una hora esta próxima madrugada en Mallorca y Menorca y a partir de la tarde de nuevo en Baleares y en la Ibérica aragonesa y Cataluña. En los litorales de Cantabria y País Vasco, las intensidades serían de 15 l/m2 en una hora.

Por su parte, el director de meteorología de Meteored, José Antonio Maldonado, ha apuntado a que, de acuerdo con el modelo europeo, la borrasca podría ganar fuerza el lunes y adentrarse en España, profundizándose de una forma poco habitual para la época del año. Si se cumple este escenario, la inestabilidad repuntaría de forma severa al inicio de la próxima semana, con lluvias y tormentas virulentas en el norte peninsular. Aún así, ha puntualizado que los meteorólogos piden cautela debido a la incertidumbre que todavía rodea su evolución del fenómeno.