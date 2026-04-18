Las tormentas pondrán este sábado en aviso a Aragón, Castilla y León y La Rioja, con calima en Canarias

Turistas con paraguas por el centro de la ciudad durante la llegada de una nueva borrasca que trae polvo en suspensión. A 07 de abril del 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Eduardo Briones - Europa Press

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas pondrán este sábado en aviso a Aragón, Castilla y León y La Rioja y a gran parte de Canarias por calima, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, las mínimas subirán de forma generalizada, salvo en el suroeste y en Baleares, donde no se esperan cambios.

En concreto, los avisos por tormenta se encontrarán en Teruel y Zaragoza; Burgos, Soria y Zamora; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica Riojana. Por otra parte, los de calima estarán en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Esta última isla también estará en aviso por viento.

En líneas generales, AEMET prevé que continúe la influencia de las altas presiones en el sur y en el área mediterránea. Sin embargo, habrá cierta inestabilidad en los principales sistemas montañosos del interior de la Península y en las mesetas. Mientras tanto, en el interior peninsular se registrará abundante nubosidad de evolución diurna.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan tormentas y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, en los sistemas Central e Ibérico, en los Pirineos, en la meseta norte y, en menor medida, en la cordillera Cantábrica. En lo que respecta a la meseta sur, estos fenómenos serán poco probables y aislados.

Por otro lado, el organismo estatal prevé cielos nubosos con alguna precipitación débil en el norte de Galicia, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados o con nubes altas. En Canarias se pronostican intervalos nubosos.

De acuerdo con AEMET, son probables las brumas y las nieblas matinales en el interior de las comunidades del Cantábrico y en los litorales del Mediterráneo. Por lo demás, señala que continuará la entrada de calima en Canarias, que acabará afectando a todas las islas.

En lo que tiene que ver con los termómetros, la predicción recoge que las máximas aumentarán en Galicia, bajarán en el norte de Burgos y en el interior del País Vasco y Cantabria, y se mantendrán sin cambios relevantes en el resto. A su vez, las mínimas subirán de forma generalizada, salvo en el suroeste y en Baleares, donde no se esperan cambios. Mientras tanto, en el archipiélago canario las temperaturas subirán, y lo harán de manera notable en las islas occidentales.

Al margen de ello, AEMET concluye diciendo que el viento mañana soplará flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en los litorales; y que será moderado de levante en el Estrecho, con posibilidad de alguna racha muy fuerte. En Canarias se registrará viento moderado y del sur y este; y habrá rachas muy fuertes en zonas altas de Tenerife.