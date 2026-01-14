Torres apela a seguir "consolidando y conquistando derechos" ante la proliferación de postulados "machistas y homófobos"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el acto Memoria LGTBI 'Orgullosamente Libres', a 14 de enero de 2026, en el Ateneo de Madrid (España). - MINISTERIO DE IGUALDAD

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha apelado este miércoles a seguir "consolidando y conquistando derechos" ante la proliferación de postulados "machistas y homófobos".

"Todavía nos queda mucho por avanzar, proliferan postulados machistas y homófobos. Sigamos, sin descanso, consolidando y conquistando derechos. Para ello, nada mejor que la receta de Pedro Zerolo: educación, educación y educación", ha expresado durante su intervención en el acto Memoria LGTBI 'Orgullosamente Libres', celebrado en el Ateneo de Madrid.

El ministro ha defendido que, con este acto, se da "un paso simbólico, pero muy relevante", en la "visibilización" de los derechos del colectivo LGTBI+. "Vivimos unos momentos cruciales de nuestra historia, en los que resuenan discursos retrógrados y nostálgicos de etapas tenebrosas que parecían superadas", ha lamentado.

En este sentido, ha recordado que, "durante décadas", la diversidad fue tratada en España como un "delito" y una "enfermedad". "Bajo la dictadura, miles de personas LGTBI+ fueron perseguidas, humilladas, encarceladas, internadas en centros de 'reeducación' o de trabajo, como Tefía, en Fuerteventura; sometidas a tratamientos médicos forzosos o expulsadas de sus familias y de sus empleos", ha criticado.

"Es difícil garantir a quienes han tenido la suerte de nacer en democracia que los derechos se conquistan o se reconquistan, que no siempre los tuvimos" (...) Hoy como Gobierno de España queremos reafirmar compromisos nuevos, vamos a seguir desarrollando plenamente la ley de memoria democrática (...) La gente más joven debe saber lo que pasó", ha sentenciado.

REDONDO: "ES NUESTRA RESPONSABILIDAD QUE ESTA SOCIEDAD AVANCE"

En el acto también ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha aseverado que "falta mucho conocimiento" sobre esta cuestión, alegando que las redes sociales "impiden escuchar al otro sin prejuicio". "Eso es muy peligroso, es el germen del odio", ha advertido.

"Creo que no estamos viviendo un momento histórico cualquiera, creo sinceramente que estamos en una encrucijada histórica y que es nuestra responsabilidad permitir que esta sociedad avance", ha resaltado, para después reivindicar el "activismo" como una labor "fundamental" que "nos mueve".

"Vamos a resistir y vamos a ganar, porque estoy convencida, pese a todos los bulos, las mentiras, lo que nos llega, de que somos muchos más las personas dignas que quieren vivir en paz, en un mundo de libertad donde cada uno pueda expresarse como quiera y querer a quien quiera y donde la identidad no sea un problema, sino una riqueza, y por eso creo que merece la pena", ha concluido.

JORDI PETIT, MEDALLA A LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES DE IGUALDAD

Durante el acto se ha hecho entrega de la medalla a la promoción de los valores de Igualdad al histórico activista Jordi Petit, en reconocimiento --según ha precisado el Ministerio de Igualdad en un comunicado-- a "su trayectoria, la implicación y el firme compromiso a lo largo de toda su vida con los valores de igualdad y de lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género".

También se ha entregado la placa a la promoción de los valores de igualdad al Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC). El evento, que ha estado dirigido por el periodista Paco Tomás y la presentadora Inés Hernand, ha contado con un primer coloquio en el que se han repasado los "principales hitos" en la memoria LGTBI+.

En éste han participado el abogado y activista LGTBI, Víctor Ramírez; la escritora y superviviente del Patronato de Protección de la Mujer, Consuelo García del Cid; y el presidente de la Asociación Pasaje Begoña, Jorge Pérez.

Por último, se ha llevado a cabo un segundo coloquio, en el que se han podido escuchar los testimonios personales de Jordi Petit; la artista, empresaria y activista Manolita Chen; y la escritora Isabel Franc.