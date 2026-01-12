Un total de 13 personas murieron en las carreteras este fin de semana, entre ellas, 3 motoristas y 2 peatones

Archivo - Decenas de coches en la A-3, a 27 de diciembre de 2024, en Madrid (España). La segunda fase del dispositivo especial de la DGT con motivo de las fiestas navideñas comienza hoy, 27 de diciembre, y se prolongará hasta la medianoche del miércoles 1 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece personas han fallecido este fin de semana en trece siniestros acaecidos en las carreteras españolas. Entre las víctimas mortales, ha habido tres motoristas y dos peatones.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), doce de los siniestros han ocurrido en vía convencional y uno en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido siete salidas de la vía, un vuelco, dos colisiones y dos atropellos a peatón.

La siniestralidad ha tenido lugar en Hellín (Albacete), Zuheros (Córdoba), A Coruña (A Coruña), Sanlúcar de Guadiana (Huelva), Puebla de Lillo (León), Benahavís, Cártama y Manilva (Málaga), Garachico (Santa Cruz de Tenerife), Constantina (Sevilla), Mora de Rubielos (Teruel), Alcazarén (Valladolid) y Villanueva de Gállego (Zaragoza).

El día de mayor siniestralidad del fin de semana ha sido el domingo con ocho accidentes y ocho fallecidos. El viernes hubo un siniestro con un muerto y el sábado ha registrado cuatro siniestros, con cuatro fallecidos.

En el acumulado anual hasta el 11 de enero se llevan contabilizados 16 personas fallecidas, según los datos de la DGT, recogidos por Europa Press.