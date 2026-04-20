Un total de 271 ONG alertan sobre la revisión de la Directiva Marco del Agua europea: "Supondrá un grave retroceso"

Archivo - Iglesia de Sant Romà de Sau en el pantano de Sau, a 20 de noviembre de 2023, en Vilanova de Sau, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 271 entidades pertenecientes al ámbito científico, académico o con trayectoria en la gestión del agua --entre ellas, WWF y SEO/BirdLife-- han alertado este lunes de que la anunciada revisión de la Directiva Marco del Agua (DMA) "supondrá un grave retroceso en la protección del agua en Europa".

"La Directiva Marco del Agua no es un obstáculo: es una garantía para la salud pública, la protección de la naturaleza y la seguridad a largo plazo de nuestras actividades económicas. Europa no necesita debilitar esta norma, sino aplicarla mejor y con más ambición", han afirmado.

Así se han expresado durante la jornada 'Agua en riesgo: la reforma de la Directiva Marco del Agua', celebrada en el Congreso de los Diputados. En ella, han presentado un manifiesto firmado por 271 entidades y 302 personas del ámbito científico, académico o con trayectoria en la gestión del agua.

En el texto, advierten que la reforma prevista "permitiría acelerar y simplificar autorizaciones ambientales, especialmente para nuevos proyectos industriales y mineros, rebajando exigencias de control, evaluación y transparencia".

A juicio de las organizaciones, esta flexibilización "incrementaría el riesgo de contaminación, deterioro ecológico y afección a la salud de la ciudadanía y a actividades económicas que dependen de agua en buen estado, como la agricultura o determinados usos industriales".

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha recalcado que el agua es "un recurso y un bien de y para todos". "Europa debe estar a la altura de blindar su protección y ser garante de que haya agua y agua de calidad para todas", ha subrayado. n