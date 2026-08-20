Un total de 58 estaciones de AEMET registraron este miércoles más de 40ºC, con 44,5ºC de máxima en Carcaixent (Valencia)

Playa de Cullera - AYUNTAMIENTO CULLERA

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 58 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registraron temperaturas superiores a los 40ºC este miércoles, día en el que la máxima estuvo en Carcaixent (Valencia), con 44,5ºC, según ha informado este miércoles el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho.

Los observatorios que superaron los 40ºC se repartieron por las provincias de Valencia, Alicante, Murcia, Zaragoza, Huesca, Teruel, Albacete, Lleida y Almería. Tras Carcaixent, los registros más altos estuvieron en Xàtiva (Valencia), con 44,3ºC, y el aeropuerto de Valencia con 43,7ºC. En Valencia ciudad se registraron 42,8ºC y en Murcia ciudad, 42,4ºC.

Camacho también ha incidido en que las mínimas de esta madrugada fueron extremadamente elevadas en Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. De esta manera, se han registrado noches infernales --aquellas en las que el termómetro no ha bajado de 30ºC-- en Pego (Alicante), con 33,3ºC de mínima; y Bañalbufar (Mallorca), con 32,1ºC.

Asimismo, ha habido 31,7ºC en Valencia; 31,6ºC en Sóller, Puerto (Baleares); 31,4ºC en Xàtiva (Valencia); 30,8ºC en Oliva (Valencia); 30,4ºC en Valencia Aeropuerto; 30,3ºC en Alhama de Murcia; y 30ºC en Archena (Murcia).

Más allá de ello, ha habido más de 60ºC observatorios en todo el litoral y prelitoral mediterráneo que han registrado noches tórridas, es decir, con mínimas superiores a 25ºC. "Ha sido una noche probablemente que sobrepasa los registros históricos en muchos observatorios, a falta de comprobaciones posteriores, y muy probablemente en cuanto a la extensión espacial del fenómeno", ha indicado.

En cuanto a las precipitaciones, el portavoz de AEMET ha destacado el evento de Enciso en la Ibérica de la Rioja, donde se han registrado un total de 32,4 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora, así como el de Artíes en el Valle de Arán en Lleida, donde han caído 27,6 l/m2, casi todos en una hora.

Asimismo, se han registrado rachas fuertes de viento y granizo de tamaño moderado. En lo que se refiere a las primeras, Camacho ha apuntado a que las más elevadas se han dado en las cumbre de Sierra Nevada por el paso del chorro subtropical y en Pirineos y en la Ibérica por los reventones asociados a las tormentas. Por esta parte, habla de los 130,7 kilómetros por hora (km/h) del radiotelescopio de Sierra Nevada (rachas huracanadas) y los 103,3 km/h de Cerler en Huesca.