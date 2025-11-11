Trabajadores de helicópteros de emergencia reclamarán este miércoles frente al Congreso mejoras laborales

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de helicópteros de rescate, emergencias sanitarias, extinción de incendios y salvamento marítimo de las empresas Avincis y Pegasus han convocado una concentración este miércoles frente al Consejo de los Diputados para reclamar condiciones laborales dignas dentro de la huelga indefinida que mantienen en toda España.

El acto se celebrará entre las 10:00 y las 13:00 horas y los participantes se ubicarán en la Plaza de las Cortes, en el espacio comprendido entre la Plaza de Cánovas del Castillo y la confluencia de las calles Duque de Medinaceli y Marqués de Cubas con la Plaza de las Cortes, sin rebasar dicha confluencia ni obstaculizar el acceso a los edificios ni el funcionamiento de los establecimientos públicos existentes en la zona.

Con esta concentración, los trabajadores exigirán la apertura urgente de una mesa de negociación real que "desbloquee el conflicto" y garantice unos servicios de emergencias aéreas seguros, "estables y de calidad".

En concreto, el colectivo denuncia que su convenio y la normativa aeronáutica están "totalmente obsoletos": recoge situaciones que "ponen en riesgo la continuidad del servicio y la seguridad operacional" como jornadas de hasta 23 días consecutivos sin descanso, salarios congelados desde hace una década y condiciones de trabajo precarias.

En líneas generales, alerta de que la "falta" de pilotos y personal técnico que se ha vivido durante los incendios de este verano se podría repetir en 2026 si no se actualizan las condiciones laborales. En opinión del colectivo, las administraciones públicas "no pueden desentenderse" de una situación que afecta directamente a la seguridad y la salud de la ciudadanía, ya que gestionan los fondos públicos destinados a estos servicios esenciales.

"Seguimos salvando vidas en condiciones precarias. Exigimos un convenio justo, estabilidad laboral y recursos que garanticen nuestra seguridad y la de los ciudadanos", ha subrayado el secretario general del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA), Esteban Sánchez.