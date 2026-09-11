Trabajadores de RTVE se concentran contra la externalización y la Presidencia rechaza "censura ideológica"

Archivo - Sede de RTVE en Torrespaña, a 24 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de RTVE se han concentrado este viernes a las 13.00 horas ante los centros de trabajo con carteles en protesta por la externalización de la información convocados por el Consejo de Informativos (CDI) de TVE para denunciar también una "injerencia directa por parte de la Dirección" de Informativos en el contenido del Telediario de este jueves.

Concretamente, se referían a la intervención de la Dirección de Informativos en la pieza sobre la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa 'Mañaneros 360'. En señal de protesta, tal y como reclamaba el CDI, los informadores han retirado las firmas de las piezas.

Por su parte, la Presidencia de la Corporación Radio Televisión Española (RTVE) ha rechazado este viernes en un comunicado a los trabajadores "las acusaciones de censura ideológica" que se han difundido en relación a esta intervención. "Carecen de todo fundamento fáctico", asegura en un comunicado a los trabajadores de la Presidencia al frente de la cual está José Pablo López.

Asimismo, el documento consultado por Europa Press expresa su "respaldo absoluto" a la gestión, profesionalidad y rigor de Maribel Sánchez-Maroto, directora de Contenidos Informativos de RTVE, a la Dirección de Informativos de TVE así como a todo el equipo directivo que lidera el área informativa de la casa. "La labor de supervisión editorial ejercida por la Dirección de Contenidos Informativos responde estrictamente a los criterios de calidad, profesionalidad y metodología que rigen el Manuel de Estilo de RTVE", añade.

En este sentido, la Presidencia asegura que la intervención respondió a la "necesidad de someter a una valoración previa la inclusión de una referencia del Consejo de Informativos de TVE" sobre la mencionada entrevista. Así, insiste en que no estuvo motivada por el contenido de la información ni respondió a voluntad alguna de ocultarla y recalca que el contenido del comunicado del Consejo de Informativos fue emitido esa misma mañana con normalidad. Por ello, insiste en que la situación obedeció estrictamente a una necesidad de coordinación en los procedimientos internos de trabajo.

Según señaló este jueves el CDI, la Dirección trató de "impedir" este miércoles que "se emitiera una información que se iba a dar" en el Telediario (TD1) --que se emite a las 15.00 horas-- en relación a la entrevista en 'Mañaneros 360' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un altercado por el que la Dirección ha pedido disculpas "por las formas".

El CDI también informó de que había mantenido una reunión con la Dirección de Informativos, que le trasladó información y "su posición" con respecto al comunicado del CDI de TVE sobre la entrevista a Sánchez, así como sus disculpas por el altercado y "los problemas que están teniendo en la organización y en la comunicación del trabajo".

ÁREA DE INFORMATIVOS: "COLUMNA VERTEBRAL"

En el comunicado de Presidencia, se subraya también que el área de Informativos es "la columna vertebral" de RTVE. "Su relevancia y carácter estratégico se evidencian de manera rotunda en el volumen d profesionales y efectivos técnicos y humanos que la Corporación dedica diariamente, de forma prioritaria, a sostener y potenciar nuestra oferta informativa", subraya.

En este sentido, incide en que por ese carácter estratégico considera necesario "analizar con rigor, a partir de datos objetivos y con la participación de las áreas implicadas, las preocupaciones de los profesionales sobre la dotación y distribución de recursos, la especialización , la capacidad de cobertura y el fortalecimiento de la producción informativa propia".

Además, reitera su "compromiso inequívoco" con la mejora continua de las condiciones de trabajo y el refuerzo de los equipos dentro de los Servicios informativos y asegura que para lograrlo, mantendrá una "interlocución permanente" con direcciones profesionales y la representación de los trabajadores así como una interlocución constructivas con los Consejo de Informativos desde el respeto mutuo y dentro del marco legal. "El diálogo institucional, la independencia profesional, el rigor informativo y el trabajo en equipo seguirán siendo pilares esenciales del servicio público que presta RTVE", concluye el comunicado de Presidencia.