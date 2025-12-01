Transición Ecológica impulsa la creación de experiencias turísticas en Zonas de Transición Justa con casi 144.000 euros

Economía.- Miteco crea la primera red de destinos turísticos del carbón, que incluye una inversión de casi 144.000 euros - MITECO

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) impulsa por medio del Instituto para la Transición Justa (ITJ) la creación de la primera Red de Destinos Turísticos del Carbón en las zonas de Transición Justa de España con casi 144.000 euros, según ha informado este lunes el Ministerio tras la celebración del primer encuentro de trabajo con los socios de la red en la sede del ITJ.

El proyecto busca desarrollar experiencias turísticas sostenibles vinculadas al patrimonio industrial minero y contribuir a la revalorización de estos territorios, promoviendo un turismo inclusivo y generando nuevas oportunidades económicas y sociales basadas en la memoria y la innovación. Se llevará a cabo a través de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) en Ponferrada (León), que aporta un presupuesto de casi 144.000 euros, y tendrá una duración inicial de 18 meses, hasta el primer semestre de 2027.

Por el momento, la iniciativa arranca con las provincias de León, Teruel y Córdoba, el municipio de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y las comarcas mineras asturianas, pero está abierta a nuevos actores y territorios. De acuerdo con el Departamento encabezado por Sara Aagesen, el proyecto incluye la identificación de operadores clave y recursos turísticos en cada territorio, el desarrollo de acciones de formación y capacitación para los actores locales y la puesta en marcha de experiencias piloto antes de activar su comunicación y comercialización.

La directora del ITJ, Judit Carreras, ha subrayado en el marco de la reunión de este lunes que este "encuentro" responde al compromiso de MITECO, ITJ y CIUDEN con un "enfoque participativo". Además, ha destacado que el propósito del proyecto es "no solo impulsar nuevas oportunidades de turismo sostenible, sino hacerlo de manera conectada". "Es relevante que territorios tan alejados como A Coruña y Córdoba, o como León y Teruel, trabajen unidos en un propósito común, generando sinergias y una identidad compartida", ha destacado.

En el encuentro han participado representantes de las diputaciones de Córdoba, León y Teruel, así como de HUNOSA y de las empresas GEOCYL y GLOBAL, encargadas de las asistencias técnicas del proyecto. Todos ellos, junto con el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), conforman el grupo inicial de socios estratégicos.

