Transición Ecológica prepara propuestas para "reforzar" la gestión de presas y embalses

Archivo - Vista de la Presa de la Pinilla, a 11 de agosto de 2022, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) está trabajando en diversas propuestas destinadas a reforzar las estructuras técnicas y administrativas encargadas de la gestión de presas y embalses. Las medidas a implementar se encuentran en proceso de preparación.

Así se ha expresado en una respuesta parlamentaria a varias preguntas de José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo en sus respectivas condiciones de portavoz adjunto y diputados del Grupo Parlamentario Vox.

En ellas, Vox inquiere por la oferta de empleo público extraordinaria aprobada para las Confederaciones Hidrográficas y de las demarcaciones de costa, así como de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, pregunta cuántos puestos de trabajo pretende cubrir el Ejecutivo con esta oferta.

A su vez, cuestiona si tiene alguna intención de impulsar alguna otra medida para mejorar las condiciones de trabajo en los embalses que dependen de Transición Ecológica y si dispone de algún informe técnico que acredite que las instalaciones de los embalses que dependen de MITECO "no están obsoletas".

Ante estas preguntas, el Gobierno ha recordado que la norma contempla la aprobación de una oferta de empleo público extraordinaria dirigida a los ámbitos afectados por el reciente episodio de inundaciones en Andalucía y Extremadura.

Asimismo, ha precisado que la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2026 se encuentra pendiente de elaboración y aprobación. Por ello, el contenido de la oferta, así como la relación de puestos que deban ser incluidos en la misma, están actualmente en fase de configuración y definición.

Por último, el Ejecutivo ha señalado que todas las presas de titularidad estatal envían los informes de explotación recogidos en la Norma Técnica de Seguridad de presa y embalses con la periodicidad establecida según el tipo de infraestructura. "En ellos se concluye que, en este momento, todas presentan un comportamiento adecuado", ha destacado.