Transición Ecológica reitera a las CCAA que no ha cometido "actuaciones irregulares" con el lobo: "Goza de protección"

MADRID 6 Mar.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no ha cometido "actuaciones irregulares" con respecto al lobo. "No se ajusta a la realidad el conjunto del relato que pretende enmarcarse bajo ese supuesto inexistente", ha destacado en una carta enviada este viernes a la Conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que según fuentes de Transición Ecológica también ha mandado al resto de comunidades autónomas 'loberas'.

En el texto, ha reiterado que es "imprescindible" no desviar las decisiones sobre la gestión de la especie del diagnóstico basado en el mejor conocimiento. En este marco, no considera "razonable despreciar hechos tan relevantes como los incendios acontecidos el pasado verano, o las extracciones llevadas a cabo en algunos territorios en fechas más recientes".

España debía enviar el informe sexenal 2018-2024 (que incluye el censo) a Bruselas antes del 31 de diciembre de 2025. Al no hacerlo, se le abrió un expediente de sanción contra el país a finales de enero. El Ministerio señaló entonces que no ha enviado "por el momento" el informe por "criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica". "En su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente", señalaron a Europa Press fuentes del organismo.

En febrero, Transición Ecológica pidió una actualización de los datos del censo de lobos a las comunidades autónomas (CCAA) tras estos dos hechos --los incendios de 2025 y los planes de gestión de los últimos meses. Si el informe sexenal remitido por España indica que la conservación del cánido está en situación desfavorable --tal y como avanzaron fuentes del Ministerio a finales de junio-- no se podrán hacer "controles letales" de la especie, según asegura MITECO.

El Departamento de Aagesen se remite en este sentido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.

Ahora, Morán ha incidido en que Transición Ecológica mantiene el compromiso de sostener las medidas y recursos habilitados para facilitar la coexistencia en el marco definido en la "Estrategia para la Conservación y Gestión del lobo y su convivencia con las actividades del medio rural" tras la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Más allá de ello, ha recordado que el lobo "es una especie que goza de protección", tanto bajo el amparo de la Directiva Habitat, como de la normativa estatal, "como así lo vienen haciendo las sentencias de los tribunales en sus distintas instancias". Además, ha indicado que "como la abundante literatura científica ha consolidado, la matanza indiscriminada de (estos animales) está fuera de la legalidad europea y nacional".

Asimismo, "genera un incremento de daños en la ganadería extensiva, incrementa el número de accidentes de tráfico, empobrece los ecosistemas, y contribuye sensiblemente a la aparición y proliferación de determinadas enfermedades entre la fauna silvestre y a su transmisión a las especies domésticas". De esta manera, se convierte en un "serio riesgo" para la salud ambiental y en un "factor de empobrecimiento" para el medio natural y el medio rural.