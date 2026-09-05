Trasladan a casi 300 menores llegadas a Ceuta desde el polideportivo de un colegio a una nave en El Tarajal

Mujeres migrantes en el polideportivo del barrio de El Príncipe, a 4 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Decenas de menores y mujeres viven en este campamento improvisado en las instalaciones deportivas municipales, supervisado por vecinos. - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi 300 niñas inmigrantes llegadas a Ceuta en la entrada masiva del pasado mes de julio han sido trasladadas este sábado desde el polideportivo del Colegio 'Reina Sofía' hasta una nave en El Tarajal, la que será su nueva ubicación durante el tiempo en el que permanezcan en la ciudad autónoma.

A primeras horas de la mañana, y en medio de un fuerte dispositivo policial, las menores, 290, según el testimonio de algunos voluntarios de las organizaciones que han trabajado con ellas, se subían a los autobuses de la empresa Amgevicesa, que gestiona el transporte público en Ceuta.

Desde ahí han sido trasladadas a algunas naves en el Polígono de El Tarajal, donde permanecerán hasta que se conozca su destino. Tras los trabajos de desalojo, que duraron un par de horas, han comenzado los de limpieza del polideportivo, anexo al Colegio Público 'Reina Sofía'.

Este campamento ha sido desalojado cuando apenas quedan tres días para el inicio del curso educativo 2026/27.

En el futuro de las personas menores influirá si estas deciden regresar voluntariamente a sus hogares o si se activa el mecanismo de solidaridad regulado por la última reforma de la Ley de Extranjería.