El trasvase Tajo-Segura alcanza los 12 m3/s y prevé subir a 18 m3/s este jueves. - MITECO

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El trasvase Tajo-Segura funciona este jueves con un caudal de 12 metros cúbicos por segundo (m3/s) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) prevé que se eleve de forma progresiva hasta los 18 m3/s a lo largo de la jornada, según ha informado el Departamento ministerial.

Esto se produce después de que se reanudara el envío de agua el pasado lunes con 8 m3/s, una vez concluidas las obras en La Bujeda. Desde entonces, la evolución del canal está siendo favorable y ha permitido aumentar progresivamente el caudal de trasvase, de acuerdo con las condiciones técnicas de la infraestructura.

Transición Ecológica ha indicado que la recuperación del caudal se está llevando a cabo de manera progresiva, atendiendo "en todo momento" a las condiciones de seguridad y explotación del canal.

De esta manera, los equipos técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantienen una supervisión continua de su funcionamiento para comprobar la respuesta de la infraestructura y garantizar que el incremento del flujo se desarrolla con todas las garantías operativas, al tiempo que continúan avanzando el resto de las actuaciones previstas.