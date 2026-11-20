Archivo - Dos personas eligiendo papeleta para votar en las elecciones de 2023. - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de sacerdotes han firmado un manifiesto ante las próximas elecciones del 29 de noviembre en el que piden no dar el voto a los partidos que criminalicen la migración, minimicen la violencia machista o privaticen servicios como la sanidad.

En el texto, titulado 'El Evangelio no nos permite callar', al que ha tenido acceso Europa Press, un total de 32 curas que se definen como "comprometidos con comunidades y realidades diversas", sobre todo con quienes sufren "precariedad, exclusión y pobreza en barrios, pueblos, cárceles y otros lugares", llaman a hacer un "discernimiento" y a no permanecer en el "silencio cómodo".

En concreto, rechazan "especialmente la criminalización de la inmigración" e invitan a no apoyar "políticas que deterioren los servicios públicos para favorecer su privatización" ni "ideologías antifeministas, homófobas o patriarcales, políticas que obstaculicen la igualdad entre mujeres y hombres, minimicen la violencia machista o recorten derechos LGTBI+".

Asimismo, niegan su voto a quienes "desacreditan sistemáticamente las instituciones democráticas" o "presentan la dictadura como solución deseable" y piden no respaldar a quienes "justifican ocupaciones por la fuerza o mantienen un silencio cómplice ante genocidios" o "a quienes utilizan medios y redes sociales para difundir bulos e insultar burdamente a los contrincantes".

También muestran su indignación por "la riqueza ostentosa de quienes mercantilizan viviendas o controlan la alimentación, dejando a muchas personas migajas para comer, insuficientes para alimentarse saludablemente" y apuestan por la "transparencia" en la Iglesia y por la "revisión de las inmatriculaciones y del patrimonio".

Tampoco apoyan "los nacionalismos excluyentes que jerarquizan la pertenencia y convierten la identidad en frontera" y piden no votar "el negacionismo climático", subrayando su especial preocupación por que "el abandono de pueblos envejecidos y despoblados se aproveche para implantar fábricas, explotaciones e instalaciones que contaminan irreversiblemente las aguas y el medioambiente".

Por el contrario, animan a apoyar "políticas que fortalezcan una democracia participativa y transparente, combatan la corrupción de cualquier procedencia y garanticen información veraz, convivencia y rendición de cuentas" y defienden "servicios públicos suficientes y de calidad, con acceso universal a vivienda, alimentación saludable, sanidad, educación y cultura; pensiones adecuadas, protección de las familias vulnerables y cuidados dignos para las personas mayores".

Además, apuestan "por la igualdad efectiva, la acogida, el acompañamiento y la regularización de personas migrantes; por la libertad de conciencia y una transición ecológica socialmente justa; por la cooperación internacional, la paz y los derechos humanos sin dobles raseros".

Finalmente, invitan a "contrastar programas y trayectorias, dialogar y votar responsablemente" y aunque reconocen que "ningún partido realiza plenamente el Evangelio", señalan que no se puede dar el voto a "una política que desprecia a los últimos".