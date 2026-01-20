Una treintena de jóvenes comienzan a formarse en el Real Jardín Botánico-CSIC en un nuevo programa experiencial

Alumnado y profesorado del programa experiencial Sequoiadendron que acaba de iniciarse en el RJB-CSIC. - JESÚS G. RODRIGO , RJB-CSIC

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de jóvenes han comenzado a formarse en el Real Jardín Botánico (RJB) de la mano del nuevo programa experiencial 'Sequoiadendron' de empleo y formación TándEM para menores de 30 años, como ha dado a conocer la institución.

Esta iniciativa acaba de comenzar y, durante un año, permitirá a 30 jóvenes, 16 mujeres y 14 hombres, trabajar en diferentes proyectos de jardinería y gestión del arbolado para obtener sus respectivos certificados de profesionalidad. El programa cuenta con una subvención de 700.000 euros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Gobierno.

El director del programa experiencia, Fernando Moreno, ha informado que "este año se ha incrementado el alumnado, pasando de 20 a 30 el número de jóvenes que se van a formar. 12 lo harán para el Certificado de Profesionalidad (CP) de Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras ornamentales y 18 en el CP de Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes".

En el equipo humano que dirige Moreno trabajarán Susana Aguilar Valenciano y Margarita García Rojas como formadores de la especialidad de 'Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes'; e Ignacio Ruiz del Árbol y Francisco José Minguela Sánchez en la de 'Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras ornamentales'. Ana Alejandra Márquez Iriarte, como administrativa, y Beatriz Perlines Miguel, como coordinadora de los programas experienciales, completan el organigrama.

'Sequoiadendron' recibe el testigo del anterior programa experiencial llamado 'Parrotia pérsica', en el que se formaron 20 jóvenes entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 con una formación mixta que combinaba la teoría con el aprendizaje práctico.