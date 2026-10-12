Tres escuelas de negocio españolas, entre las 100 mejores del mundo del ránking Executive MBA de 'Financial Times'

Estudiantes del Global Executive MBA de IE Business School. - IE BUSINESS SCHOOL

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres escuelas de negocio españolas, IESE Business School, IE Business School y EADA Business School, se sitúan entre las 100 mejores del mundo en la edición de 2026 del ránking Executive MBA publicado por el diario británico 'Financial Times', según los datos recogidos por Europa Press.

Dentro de esta presencia nacional, IESE ha alcanzado el tercer puesto del mundo tras registrar un avance de once posiciones en comparación con el ejercicio precedente, colocándose en los puestos de cabeza internacionales por detrás de Kellogg-HKUST y de la escuela china CEIBS.

Por detrás de IESE figuran la francesa Skema Business School y ESCP Business School, entidad con campus en Madrid, en cuarto y quinto lugar respectivamente.

La presencia de las escuelas de negocio españolas en la clasificación de 'Financial Times' se completa con el Global Executive MBA de IE Business School, que ha obtenido la decimotercera posición del mundo.

Por su parte, el centro barcelonés EADA Business School ha revalidado su permanencia ocupando la última posición del ranking.