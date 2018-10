Tui (Pontevedra) recuerda la explosión pirotécnica cuando se cumplen dos meses desde la tragedia

Publicado 23/07/2018 21:28:31 CET

En la actualidad hay 417 expedientes abiertos por los daños materiales, de los que 300 son en viviendas y 70 en vehículos

VIGO, 23 Jul.

Cuando se cumplen dos meses desde la explosión de material pirotécnico ocurrida en un almacén ilegal ubicado en la parroquia de Paramos, en Tui (Pontevedra), los vecinos aún aprenden a vivir con lo ocurrido, mientras siguen intentando sortear "los escollos" con los que, denuncian, se siguen "encontrando para reconstruir --sus-- casas y --sus-- vidas".

A pesar de que reconocen que "se ha avanzado mucho", en una carta remitida a los medios de comunicación este lunes, insisten en que "el corazón se encoge un poquito cada vez que miran para 'Casas Viejas' y no ven nada". "Solo queda la esperanza de que un día pasemos a llamar aquella zona 'Casas Nuevas, a pesar de que esta idea parezca aún tan alejada", recalcan.

En este sentido, han admitido que algunos vecinos ya han arreglado tejas, portales y vidrios partidos, y otros han sido realojados; no obstante, sobre esta situación han apuntado: "Duele por ser tú más afortunado y porque no puedes aliviar su pena. Y somos muchos los vecinos que aún no dormimos por las noches o que nos sobresaltamos con cualquier ruido fuerte".

Pese a que han asegurado que estos "fueron dos meses horribles", también han dedicado palabras de agradecimiento por "la solidaridad de vecinos, amigos e incluso desconocidos que, sin pedir nada a cambio, --les-- hicieron protagonistas de los más increíbles actos benéficos" tras la tragedia ocurrida.

En este contexto, el Ayuntamiento de Tui también ha remitido un comunicado en el que recuerda a los dos fallecidos en la explosión, Abdelkhalek el Bouabi Hailas y Ezzoura Bouadel, a las 37 personas heridas y a los cerca de 800 afectados. Según ha manifestado, en la actualidad hay 417 expedientes abiertos por los daños materiales, de los que 300 son en viviendas y 70 en vehículos.

Asimismo, ha remarcado que a partir de las labores de retirada del amianto y de cargas sobre el forjado, que arrancaron el pasado 3 de julio, ya se han enviado 36 toneladas de amianto al vertedero autorizado y hay otras 60 ensacadas y encapsuladas que están pendientes de envío. El objetivo es acabar estos trabajos en el plazo de un mes.

AFECTADOS

El Gobierno local también ha comunicado que, de forma paralela, se trabaja en la redacción del proyecto de desescombro de la zona, lo que se estima que podrá terminar a finales de agosto; y ha animado a todos los afectados por la explosión, "independientemente del daño sufrido y de si cuentan o no con seguro", a inscribirse antes del 31 de julio en el Centro de Afectados para figurar como tal.

Este centro abre durante este mes de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas, y los martes y jueves también por las tardes, de 16,00 a 20,00 horas; mientras que en agosto solo abrirá por las mañanas. A mayores, un abogado experto en seguros presta asesoramiento los jueves en horario de tarde.

A mayores, para informar de los pasos que se están dando y "conocer de primera mano las inquietudes de los vecinos", el alcalde, Carlos Vázquez Padín, el gerente urbanístico Rubén Vázquez y la trabajadora social Carmen González se reunirán con los afectados este sábado a las 10,30 horas en el Centro Cultural de Guillarei.

El regidor ha puesto en valor el compromiso del Gobierno central para hacerse cargo del desescombro y de las ayudas facilitadas por la Xunta, y ha avanzado que en el pleno de este jueves, se votará la bonificación del 95% del Imposto de Construcións e Obras para los afectados de Paramos y Guillarei.

Vázquez Padín, que ha indicado que espera que en agosto "se pueda incorporar al Centro de Afectados nuevo personal, tanto en la parte urbanística como de servicios sociales", ha reconocido que "quedan muchos retos" pero se ha mostrado "moderadamente satisfecho con el trabajo hecho hasta ahora".

Finalmente, el Gobierno local ha adelantado que este martes, día 24, se celebrará el acto de entrega, por parte de Abanca a los Afectados de Paramos e Guillarei, de un cheque con los fondos recaudados inicialmente en la cuenta bancaria dispuesta para ayudar a los damnificados.