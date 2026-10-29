Turquía lanza el Pacto de Antalya para impulsar la construcción de edificios eficientes mediante la electrificación

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MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno turco, que copreside la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) de este año, ha lanzado este jueves el Pacto de Antalya para Edificios Energéticamente Eficientes, un marco que busca reducir la intensidad energética operativa del parque mundial de edificios y acelerar la electrificación eficiente de cara a 2035, según ha informado.

En concreto, persigue que la intensidad energética operativa del parque mundial de edificios disminuya un 25% para 2035 en comparación con los niveles de 2020. Además, busca acelerar la electrificación para elevar al 35% la participación de la electricidad en el consumo final de energía mundial para ese mismo año.

El texto abarca seis áreas de acción: la integración de la eficiencia energética y la electrificación en las estrategias nacionales; el fortalecimiento del rendimiento energético de los edificios nuevos y existentes; la aceleración de la renovación de edificios; la reducción de la demanda de energía y la electrificación de la calefacción, la refrigeración, la cocina y los electrodomésticos; el aumento de la flexibilidad de los edificios para apoyar a los sistemas energéticos; y la movilización de financiación y capacidades para aplicar estas medidas a gran escala.

El documento establece medidas que pueden adoptar los gobiernos, las ciudades, las instituciones financieras y las partes interesadas del sector de la construcción, desde la adopción de códigos energéticos más estrictos y programas de renovación hasta inversiones en viviendas sociales, escuelas, hospitales y otras infraestructuras públicas. Estas actuaciones contribuyen a reducir los costes energéticos, mejorar los servicios y proteger a las comunidades vulnerables.

El Pacto ha sido elaborado bajo el liderazgo de la Presidencia turca de la COP31, con el apoyo de la secretaría de la Alianza Mundial para la Construcción (GlobalABC), auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Se basa en la Declaración de Chaillot, respaldada por más de 70 países en 2024, que reconoce que la transición hacia edificios resilientes y con emisiones casi nulas debe promover también la asequibilidad, el confort, la salud, la seguridad energética y una transición justa.

El Consejo Intergubernamental de Edificios y Clima (CIBC) se creó ese mismo año para apoyar la aplicación de la Declaración y fortalecer la cooperación intergubernamental en materia de edificios y clima. Ahora, el Pacto está abierto a la adhesión de todas las Partes y partes interesadas para acelerar los avances, y reconoce que los países seguirán diferentes caminos según sus puntos de partida, circunstancias nacionales y capacidades.

En este sentido, la Reunión Ministerial del ICBC sobre Edificios y Clima, que se celebrará el 12 de noviembre de 2026 durante la COP31 en Antalya (Turquía), también brindará a las Partes la oportunidad de respaldar el Pacto e impulsar su aplicación.

El presidente designado de la COP31, Murat Kurum, que ejerce como ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de la República de Turquía, ha destacado que con este Pacto se pasa "de la ambición a la implementación".

"Al mejorar la eficiencia energética y acelerar la electrificación, podemos reducir los costos de la energía, fortalecer la seguridad energética y ofrecer hogares, escuelas, hospitales y lugares de trabajo más asequibles, cómodos y saludables. Este es el tipo de progreso tangible que la COP31 busca impulsar", ha recalcado.

Por su parte, el copresidente de la Alianza Global para la Edificación y la Construcción (GlobalABC), Yves-Laurent Sapoval, ha destacado con motivo del lanzamiento del Pacto que la "mitad de los edificios que existirán en 2050 aún no se han construido y la mayoría de los edificios existentes necesitan ser renovados". GlobalABC es una organización global "líder" para todas las partes interesadas en un sector de la construcción y la edificación con cero emisiones, eficiente y resiliente.

"Las decisiones que tomemos hoy darán forma a nuestras ciudades y comunidades durante las próximas décadas. Pero la transición hacia edificios energéticamente eficientes va mucho más allá de la reducción de emisiones. Se trata de hogares que las personas puedan permitirse calentar y enfriar, escuelas donde los niños puedan aprender cómodamente y hospitales que puedan brindar servicios esenciales sin desperdiciar energía", ha recalcado.