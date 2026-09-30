UCIPE convoca el premio Lolo de Periodistas dirigido a reconocer "trayectoria con valores cristianos"

Convocatoria Premio Lolo de Periodismo Joven - UCIPE
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE) ha convocado la XVIII edición del premio Lolo de Periodismo Joven con el objetivo de reconocer la trayectoria de periodistas, informadores y comunicadores que "viven su profesión desde el compromiso los valores cristianos".
El XVIII Premio Lolo de Periodismo Joven está dirigido a periodistas, informadores y comunicadores españoles de hasta 35 años que hayan desarrollado una trayectoria profesional vinculada a los valores cristianos. El premio quiere reconocer no solo una obra concreta, sino una trayectoria y una manera de entender la profesión. Las candidaturas son, por cuarto año consecutivo, libres y abiertas.
Los propios profesionales pueden presentar su candidatura, pero también pueden hacerlo medios de comunicación, entidades, organizaciones o compañeros de profesión. También podrán optar al premio profesionales extranjeros que trabajen en una empresa o medio de comunicación español. Las candidaturas podrán presentarse hasta el 10 de noviembre de 2026.
El Premio Lolo toma su nombre de Manuel Lozano Garrido, Lolo, periodista y escritor jienense y primer periodista laico beatificado. Postrado en una silla de ruedas durante 25 años y ciego durante los últimos nueve años de su vida a causa de una larga enfermedad, Lolo continuó escribiendo, publicando, haciendo radio y comunicando. Las dificultades no le apartaron de su vocación y convirtió la comunicación en una forma de servicio y en una manera de "transmir su mirada sobre el mundo desde la fe y la alegría".