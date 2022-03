Voces y firmas de la SER y 'El País' lanzan un mensaje rechazo conjunto contra la invasión de Rusia a Ucrania

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Algunas de las voces y firmas más populares de la Cadena SER y el diario 'El País' han realizado un vídeo con el objetivo de lanzar un mensaje de rechazo conjunto frente al ataque de Rusia a Ucrania.

"No queremos ver más familias rotas. No queremos seguir contando muertos ni ver cómo crece cada día el número de refugiados. No queremos oír el sonido de los misiles y las alarmas antiaéreas ni las voces de la propaganda bélica que busca desinformar", sostienen en la pieza Àngels Barceló, Aimar Bretos, Elvira Lindo, Carles Francino y Manuel Jabois.

Según ha explicado el diario del grupo PRISA, los periodistas de ambos medios asisten "a la violación de los derechos y las libertades fundamentales de Ucrania" y no pueden ni quieren ser "simples testigos". "Como profesionales de la información, tenemos mucho que hacer. Y también algo que decir", indica 'El País' junto al vídeo publicado en YouTube.

"No aceptamos la imposición de la fuerza ni hablamos el lenguaje de las sinrazón. Estamos en contra de la invasión de Ucrania y la combatimos con lo que sabemos hacer, información", añaden en este manifiesto Iñaki Gabilondo, Lluis Bassets, Montserrat Domínguez y Pepa Bueno.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos tiene registrados ya más de 400 civiles muertos desde que Rusia inició la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, una estimación de víctimas que la propia organización asume que será "considerablemente mayor", dadas las dificultades para verificar las informaciones que llegan desde terreno.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha informado este lunes de 1.207 víctimas civiles, de las cuales 406 son fallecidos. De estas muertes, al menos 27 corresponden a menores de edad, mientras que entre los heridos hay más de 40 niños.