La UE aboga por un plan global para abandonar combustibles fósiles en una COP30 sin acuerdos claros

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea (UE) está trabajando en la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) a favor de que haya progresos en la elaboración de un plan para abandonar progresivamente el carbón, petróleo y gas, según ha informado la DPA. De hecho, Bruselas ha presentado su propio borrador mientras las negociaciones entran en su última etapa.

Esta es la última noticia que ha trascendido de las negociaciones que, según denuncia Greenpeace y Ecologistas en Acción, se están llevando a cabo "a puerta cerrada". A lo largo de la tarde se convocarán plenarios por cada materia con la idea de que los países cierren acuerdos sobre aquellas en las que haya consenso, tal y como explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, ha afirmado este miércoles que Bruselas considera vital que el plan sea lo más ambicioso y completo posible y que obtenga un amplio respaldo internacional más allá de la UE. A su juicio, la claridad sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles será un factor "clave" para el éxito de la Cumbre.

El plan de la UE se centra en una transición gradual hacia fuentes de energía más sostenibles, un objetivo al que se oponen algunos países productores de petróleo, entre ellos Arabia Saudí. A su vez, también busca armonizar con las medidas acordadas en la Cumbre del Clima de Dubái (la COP28, la de Emiratos Árabes Unidos), así como triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar el ritmo de mejora de la eficiencia energética para 2030.

Durante este jueves, la presidencia brasileña de la COP30 ha informado de que realizará reuniones bilaterales con los distintos grupos y expondrá las propuestas de texto de cada materia, según han explicado á Europa Press fuentes de MITECO. Sobre los temas sobre los que no haya consenso seguirán las negociaciones. Está previsto que la COP30 acabe este viernes, pero otros años se ha cerrado más tarde.

LOS ECOLOGISTAS CRITICAN LAS NEGOCIACIONES "A PUERTA CERRADA"

Greenpeace ha explicado que los últimos borradores sobre acuerdos potenciales en la Cumbre del Clima de Belém (Brasil) se publicaron durante la mañana del martes. Desde la tarde de ese mismo día se esperan nuevas versiones. "Ayer continuaron las negociaciones en reuniones bilaterales a puerta cerrada y no se ha publicado ninguna versión nueva", han recalcado desde la organización.

La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha criticado que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva hablara este miércoles "con un espíritu muy positivo" como si la COP30 ya hubiera terminado "y hubiera mucho que celebrar".

"Claramente no estamos ahí, aún seguimos esperando el nuevo [texto del acuerdo final], que ojalá refleje fielmente sus palabras de ayer, tanto en el abandono de los combustibles fósiles, la necesaria financiación climática, la protección de los bosques, como su exigencia, que es la nuestra, de que los ricos, las petroleras y otras corporaciones contaminantes paguen la emergencia climática que han generado", ha indicado.

Ecologistas en Acción dice que la falta de borradores a estas alturas de la Cumbre se debe a las "presiones" de Brasil al resto de países, ya que "parece que quiere sacar los textos definitivos sin borradores previos". En este sentido, critica esta forma de proceder que "impide" a observadores y periodistas "una adecuada participación".

"Que no haya borradores a esta altura de forma pública está vulnerando el proceso y concretamente la capacidad de la sociedad civil de poder analizar cuál es la evolución de las negociaciones, porque no tenemos claro cuál es la situación, y también de la prensa", ha lamentado en declaraciones a Europa Press el responsable de Clima y Energía de la ONG, Javier Andaluz, presente en la Cumbre.

Por el momento, la organización ecologistas sigue esperando a ver si la UE "da su brazo a torcer" y aprueba el Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa. A su vez, continúan pendientes de los avances en la elaboración de una hoja de ruta para poner fin a los combustibles fósiles y a la "obligación" del Norte Global de proporcionar financiación climática al Sur Global. "Pero de momento no hay mucho", ha reconocido.