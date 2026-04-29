La UE registra casi 100.000 violaciones en 2024, un 150% más que hace una decáda

Agentes de la Policía Nacional desplegados en Málaga. A 28 de abril de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

BRUSELAS 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las policías de los Estados miembro de la Unión Europea registraron en 2024 más de 250.000 delitos de violencia sexual, de los cuales casi 100.000 (el 38%) fueron violaciones, un 150% más que hace una década, según datos publicados este miércoles por Eurostat.

Los datos de la oficina estadística comunitaria muestran una tendencia al alza sostenida durante los últimos diez años, con un crecimiento medio de casi un 10% anual en violencia sexual y de un 7% en violaciones.

Concretamente en la última década, la violencia sexual casi se duplicó en el bloque comunitario, con 124.350 casos más que en 2014, mientras que las violaciones registraron un incremento del 150%, sumando cerca de 59.000 delitos adicionales en ese periodo.

De hecho, España registró 5.222 violaciones en 2024, frente a las 1.239 de 2014, lo que supone un incremento del 322%, muy por encima del 150% de media en la UE.

Eso sí, Eurostat avisa de que el aumento en el número de delitos registrados podría estar vinculado a una mayor concienciación social, lo que habría impactado en las tasas de denuncia.

HOMICIDIOS, A LA BAJA

Los datos de Eurostat reflejan una evolución positiva en los homicidios intencionados, ya que en 2024 se registraron 3.953 casos en la UE, un 11% menos que en 2014, cuando se contabilizaron 4.448, aunque con un ligero repunte del 1% respecto a 2023.

A lo largo de la década, la cifra ha fluctuado con un máximo en 2015 (4.616 casos) y una tendencia a la baja hasta 2021, cuando se registró el punto más bajo de la serie con 3.645. Desde entonces, ha ido aumentando cada año, aunque el nivel de 2024 sigue siendo un 14% inferior al pico de hace una década.