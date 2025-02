UGT avisa del "riesgo" que suponen influencers, tiktokers, instagramers y youtubers como fuentes de información

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Periodistas de UGT (AGPUGT) defiende el "periodismo de calidad y veraz como pilar esencial para el fortalecimiento de la democracia" y avisa del "riesgo" que suponen los "influencers, tiktokers, instagramers y youtubers" como fuentes de información "sin cumplir con los estándares profesionales".

"No rechazamos las nuevas formas de comunicación, pero subrayamos que no deben sustituir el trabajo de los verdaderos profesionales de la información ni de los medios de comunicación. El buen periodismo es plural, riguroso y esencial", ha señalado en un comunicado, en el que sostiene que no se puede dejar "en manos de figuras" como el dueño de X, Elon Musk, "cuyos intereses están lejos de garantizar una información veraz y responsable".

Por otro lado, la organización ha rechazado "que se abran salas de prensa a cualquier persona que se autodenomine periodista o informador, pero que, en realidad, difunde mentiras u opiniones de dudosa veracidad". "Criticamos la reciente decisión de la Casa Blanca de permitir la entrada de influencers, podcasters y blogueros a sus ruedas de prensa, mientras se veta el acceso a medios de referencia como CNN, The New York Times y Politico", ha añadido.

UGT reclama exigir a las plataformas digitales "políticas más eficaces" para eliminar contenidos de odio y desinformación; formación en el uso responsable de redes sociales, especialmente dirigida a jóvenes; y apoyo al periodismo profesional "con medidas que garanticen las sostenibilidad de medios de comunicación rigurosos".