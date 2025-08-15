La UME despliega 1.400 militares en ataque directo ante los incendios y 2.000 en misiones de apoyo

Furgonetas y camiones de la UME. - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencia (UME) tiene desplegados actualmente a 3.400 militares para hacer frente a los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas en España, 1.400 de ellos en ataque directo y los otros 2.000 en misiones de apoyo.

Según ha informado la Unidad Militar de Emergencias a través de la red social X, también se han desplegado 450 medios para hacer frente a los incendios.

Los incendios forestales con intervención de la UME actualmente son los de Cangas Del Narcea (Asturias), Somiedo (Asturias), Yeres (León, Molezuelas (Zamora), El Payo (Zamora), Requeixo Chandrexa De Queixa (Ourense), Maceda (Ourense), Oimbra (Ourense), A Mezquita (Ourense), Larouco (Ourense), Jarilla (Cáceres), Llerena (Badajoz) y Teresa De Cofrentes (Valencia).