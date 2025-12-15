La UNESCO alerta de un descenso del 10% en la libertad de expresión a nivel mundial desde 2012 hasta 2024

Informe de la UNESCO. - UNESCO

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha alertado de un descenso del 10% en la libertad de expresión a nivel mundial desde el año 2012 hasta 2024, una tendencia que, según un informe de la UNESCO, es consecuencia del "alarmante aumento de la autocensura de los periodistas y de los ataques que sufren tanto en la vida real como en línea".

El informe 'Tendencias mundiales, periodismo: configurando un mundo en paz 2022/2025', publicado este lunes, también advierte de que en el mismo período la autocensura ha aumentado entre los periodistas y alcanza un 63%, una tasa de cerca del 5 % por año.

EL CONTROL GUBERNAMENTAL SE INTENSIFICA UN 48%

Por otra parte, también subraya que el control hacia los medios de comunicación por parte de "Gobiernos y grupos poderosos" se ha intensificado en un 48%.

Durante el período que abarca el informe, de 2022 a 2025, 310 periodistas han sido asesinados, 162 de ellos mientras cubrían guerras y zonas de conflicto, un aumento del 67 % en comparación con el período del informe anterior (2018-2021), según el documento.

El documento también añade que en 2025 91 periodistas han sido asesinados, el 41% de ellos en ataques deliberados. Según la UNESCO, la tasa de impunidad ante estos crímenes se ha reducido de un 95% en 2012 hasta un 85% en 2024 de autores de asesinatos a periodistas no han habían sido condenados.

El acoso en línea contra los periodistas, especialmente contra las mujeres, también ha aumentado en todo el mundo. "Una nueva investigación llevada a cabo por el Centro Internacional de Periodistas (ICFJ), en asociación con la UNESCO, para ONU Mujeres reveló que el 75 % de las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación sufrieron violencia en línea mientras desempeñaban su trabajo en 2025, frente al 73 % en 2020", ha expresado la UNESCO en un comunicado de prensa.

Además, la UNESCO informa de que casi un millar de profesionales de la comunicación han tenido que salir de Latinoamérica y el Caribe por amenazas recibidas por desempeñar su trabajo.

"Los reporteros especializados en medio ambiente están en mayor riesgo", ha apuntado la UNESCO en el comunicado, al tiempo que ha afirmado que se han registrado 749 ataques contra periodistas que informaban sobre cuestiones ambientales entre 2009 y 2023, con un "acusado aumento" en los últimos años.

BALANCE POSITIVO

Con todo, el informe concluye que "pese a la gravedad del deterioro mundial de la libertad de expresión, se están logrando progresos significativos".

Según las cifras ofrecidas, entre 2020 y 2025, 1.500 millones de personas obtuvieron acceso a redes sociales y plataformas de mensajería, lo cual amplía las oportunidades de participación cívica en todo el mundo.

Asimismo, el documento también destaca que las leyes que reconocen los medios comunitarios "están aumentando a nivel mundial, ayudando a salvaguardar una fuente vital de información local fiable".