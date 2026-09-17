La Universidad Francisco de Vitoria organiza un congreso sobre "masculinidad" y "el papel del padre"

Cartel del Congreso Online de Educadores Católicos. - UFV

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Francisco de Vitoria ha organizado la séptima edición del Congreso Online de Educadores Católicos, que se celebrará del 23 de septiembre al 4 de octubre bajo el lema 'Masculinidad: el corazón del padre' para reivindicar su papel frente a la idea del "eclipse del padre".

El encuentro, online y gratuito, reunirá a expertos del ámbito educativo, universitario, clínico y eclesial para "hablar de masculinidad" y "profundizar en el significado de la paternidad y su papel en la educación" de los hijos, según ha informado la universidad en un comunicado.

En concreto, los participantes plantearán preguntas como "qué significa ser padre hoy; qué necesita la educación de la figura paterna" o "qué aporta su presencia a la familia y a la sociedad".

El punto de partida, según indica la universidad, es "una realidad que distintos autores han descrito como un 'eclipse del padre': un debilitamiento de su figura que afecta tanto a su presencia concreta como a la comprensión cultural de su misión".

Desde esta perspectiva, las ponencias profundizarán en cuestiones como "la influencia del padre en la salud mental de los hijos o la paternidad espiritual". Otros encuentros permitirán "abordar situaciones en las que la fecundidad se expresa más allá de la filiación biológica, como sucede en la adopción o en determinadas experiencias de infertilidad".

La apertura del programa correrá a cargo del rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada, y del obispo de Orihuela (Alicante), José Ignacio Munilla.

Participarán también expertos como el psiquiatra Javier Schlatter, que analizará el papel del padre en la salud mental de los hijos; la jurista, escritora y profesora titular de Derecho Administrativo, María Calvo, que abordará la pregunta '¿Qué es un padre?'; y la doctora Cristina López del Burgo, que explorará la fecundidad en la infertilidad.

"Hablar de paternidad hoy exige volver a preguntarnos qué significa hacerse responsable del crecimiento de otro. Queremos que este congreso sea un espacio para comprender mejor esa relación y para ayudar a quienes educan a acompañar a sus hijos y alumnos desde una mirada que reconozca su dignidad y les ayude a crecer en libertad", ha indicado el director académico del Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria, Eduardo Navarro Remis.

El Congreso Online de Educadores Católicos nació en 2020 y ha superado las 100.000 inscripciones. En ediciones anteriores, el encuentro ha abordado cuestiones relacionadas con la autoestima y la infancia, así como con el efecto de las pantallas en la educación o la salud integral de la persona.