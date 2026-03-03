Universidades pedirá explicaciones a la Universidad Católica por "revestir la lgtbifobia de apariencia científica"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades va a pedir explicaciones al Consell de Valencia y a la Universidad Católica por "revestir el odio y la lgtbifobia de apariencia científica".

"Revestir el odio y la lgtbifobia de apariencia científica no tiene cabida en la universidad", ha señalado este martes la ministra Diana Morant, en referencia a una información de Levante-EMV que asegura que la Universidad Católica de Valencia ha validado en un máster el uso de terapias de conversión sexual como ciencia.

Diana Morant ha advertido de que desde el Ministerio van a pedir explicaciones "por este hecho reprobable". "Tomaremos las medidas oportunas. La universidad debe ser garantía de rigor científico y respeto a la ley", ha sentenciado.