Urtasun tacha de "repugnantes" las informaciones sobre Julio Iglesias y pide que la Justicia investigue "hasta el final"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que las informaciones que se han conocido este martes en relación a las acuaciones contra Julio Iglesias son "profundamente perturbadoras y repugnantes", y señala que apuntan a "una vulneración muy grave de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos".

Para el ministro, ante hechos de esta naturaleza no cabe ni la indiferencia ni la equidistancia. "En este momento lo más importante es que la justicia haga su trabajo e investigue hasta el final. Las mujeres que han denunciado no están solas, y cuentan con el apoyo del Gobierno de España. Nunca vamos a dar la espalda a quienes presuntamente han sufrido abusos o acoso. Proteger a las víctimas y acompañarlas es una obligación democrática y una responsabilidad institucional", ha señalado en declaraciones remitidas a Europa Press.

En la misma línea, señala que la protección de las víctimas es una prioridad del Ministerio de Cultura, que está "profundamente comprometido con la erradicación de las violencias machistas". "Por eso pusimos en marcha la Unidad contra las violencias machistas en el sector cultural, que está a disposición de cualquier víctima para ofrecerle acompañamiento, orientación y apoyo en todo lo que necesite. En un momento como este, el mensaje debe ser inequívoco: tolerancia cero con cualquier forma de abuso y todo el respaldo a quienes se atreven a denunciar", añade.

Preguntados por si el Ejecutivo se plantea retirar la Medalla al Mérito a la Bellas Artes otorgada al cantante en 2010, ni la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ni el ministerio de Cultura se han pronunciado por el momento al repecto.