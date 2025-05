El Vaticano alerta de un vídeo falso del Papa León XIV creado con IA en el que se dirige al presidente de Burkina Faso

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portal oficial del Vaticano 'Vatican News' ha alertado de la difusión de un vídeo falso del Papa León XIV, generado con Inteligencia Artificial, en el que supuestamente envía un mensaje al presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré.

"A Su Excelencia el presidente Ibrahim Traoré, presidente de la soberana nación de Burkina Faso, hijo del suelo africano, defensor de su pueblo, que la gracia y la paz se multipliquen para usted a través de la sabiduría, el coraje y la verdad", comienza el mensaje en inglés, creado con IA.

Se trata de un vídeo de unos 36 minutos publicado en YouTube por la cuenta 'Pan African dreams', en el que se utilizaron imágenes de la audiencia del Papa León XIV con periodistas, celebrada el pasado lunes 12 de mayo.

Según 'Vatican News', el vídeo fue manipulado mediante 'morphing', una técnica que ajusta digitalmente el movimiento de los labios para hacer coincidir las palabras falsas con la imagen. El contenido falso se titula 'Pope Leo XIV responds to Captain Ibrahim Traoré - A Message of Truth, Justice & Reconciliation' (El Papa León XIV responde al capitán Ibrahim Traoré - Un mensaje de verdad, justicia y reconciliación).

El montaje intenta hacer creer a los espectadores que el Papa ha dirigido un largo discurso al presidente de Burkina Faso en respuesta a una supuesta carta enviada por este. En el vídeo, se ponen en boca de León XIV frases como: "He leído tus palabras no una, sino muchas veces, y cada lectura fue más profunda que la anterior, porque en tu voz sentí no solo la rabia de un presidente, sino el justo clamor de un continente herido durante demasiado tiempo por la doble hoja del abandono y la explotación".

Este vídeo forma parte de una serie de contenidos falsos que se abordaron en algún medio de comunicación y por Internet. En las imágenes se observa que la figura del Papa se repite constantemente y que gira siempre los mismos dos folios a lo largo de toda la grabación.

Desde el Vaticano advierten de que están circulando en redes sociales diversos textos atribuidos al nuevo Papa sin ninguna fuente verificable, por lo que recomiendan acudir a la web oficial del Vaticano, 'Vatican.va', al portal Vatican News y al diario vaticano L'Osservatore Romano, 'osservatoreromano.va', donde se encuentran los discursos, mensajes y textos oficiales de León XIV.