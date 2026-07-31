El Vaticano cerró 2025 con un patrimonio neto de 2.686 millones de euros, 89 millones más que en 2024

Archivo - La Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Vaticano cerró 2025 con un patrimonio neto de 2.686 millones, lo que supone un incremento de unos 89 millones con respecto a los 2.597 millones de 2024, según el informe de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el ente del Vaticano que se ocupa degestionar las propiedades y fondos del pequeño Estado.

Si bien, el resultado de explotación del ejercicio fue de 22,8 millones de euros frente a los 62,2 millones de 2024, un descenso que el presidente de la APSA, el arzobispo Giordano Piccinotti, ha pedido interpretar "con la perspectiva adecuada".

"El ejercicio anterior fue extraordinario e irrepetible, caracterizado por ingresos vinculados a la reestructuración de la cartera financiera. El año 2025 representa, en cambio, el retorno a condiciones operativas ordinarias, y en este contexto las señales son positivas", ha asegurado, según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

El dato que merece mayor atención, según el presidente de la APSA, se refiere a la gestión de activos mobiliarios, que en el balance presenta un resultado contable negativo de 3,7 millones de euros.

"La pérdida contable refleja en gran medida la aplicación de los nuevos principios contables adoptados por la Santa Sede -las Vatican Financial Management Policy (VFMP)-, que prevén el registro de las variaciones de valor de las carteras directamente en el patrimonio neto y ya no en la cuenta de resultados", ha explicado.

En concreto, ha señalado que "los resultados positivos efectivamente obtenidos por la cartera gestionada, que ascienden a unos 16 millones de euros", ya no pasan por la cuenta de resultados, sino que se contabilizan directamente en las reservas del patrimonio neto.

De ello se deriva, según ha indicado, "un desajuste natural" entre el resultado contable (-3,7 millones) y el resultado efectivo de la gestión, "que sigue siendo positivo en unos 12,6 millones". "Esos 16 millones no se han perdido, sino que se han destinado directamente al refuerzo del patrimonio de la Administración", ha precisado.

El crecimiento se debe, según APSA, principalmente a la revalorización del oro físico de la cartera (+40,8 millones), al incremento del valor de los inmuebles (+39,2 millones) y a la contribución positiva de la valoración de los valores (+16,3 millones).

De los datos se desprende que el sector inmobiliario es el principal motor de la gestión ordinaria, con una mejora de 9,4 millones hasta alcanzar un resultado de 44,5 millones de euros, "gracias a una gestión más eficiente, a unos mayores ingresos operativos y a la racionalización de los costes de mantenimiento", según APSA.

La Administración gestiona en Italia 4.281 inmuebles, a los que se suman unas 1.200 unidades en el extranjero --en Londres, París, Ginebra y Lausana-- a través de sociedades de propiedad exclusiva.

"SUPERÁVIT SIMBÓLICO" DE 0,155 MILLONES DE EUROS

Además, APSA ha destacado que se ha abonado íntegramente la contribución solicitada para cubrir las necesidades de la Curia Romana, que asciende a 22,7 millones de euros. De esta cifra se deriva el resultado del ejercicio, un "superávit simbólico" de 0,155 millones "destinado íntegramente al incremento del patrimonio".

Por otro lado, aproximadamente el 40% de los recursos humanos de la Administración trabaja en beneficio de otras entidades de la Santa Sede --dicasterios, organismos y fundaciones-- en actividades "predominantemente gratuitas".

En concreto, la APSA actúa como central de compras de la Santa Sede (en 2025 gestionó 4.417 solicitudes de compra, de las cuales solo una cuarta parte era para sí misma), se encarga de la contabilidad de 77 entidades, ha realizado más de 50.000 pagos y supervisa el mantenimiento de todo el patrimonio inmobiliario, incluido el que utilizan otros Dicasterios.

En definitiva, según el presidente de la APSA, 2025 "no ha sido solo un año de gestión, sino de construcción". A su juicio, la firma del convenio con el Dicasterio para las Iglesias Orientales para la gestión del patrimonio inmobiliario, la puesta en marcha del plan de valorización inmobiliaria y los proyectos en marcha para 2026 -desde el complejo agrivoltaico Fratello Sole en Santa Maria di Galeria, en consonancia con la encíclica Laudato si', hasta la rehabilitación de la Domus Pablo VI- dan testimonio de "una visión orientada a la rentabilidad futura, bajo el signo de la sostenibilidad y la ética".