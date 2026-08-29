'Venezolanos en Euskadi' censuran a EH Bildu que ahora "calle" ante "el entreguismo" de Delcy Rodríguez a EEUU

Archivo - Decenas de venezolanos denuncian en Bilbao el "fraude electoral" en Venezuela - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Venezolanos en Euskadi' censuran a EH Bildu que haya apoyado durante años "la dictadura" en Venezuela y ahora "calle" ante el "entreguismo y vasallaje" a los EEUU a los que, a su juicio, está sometiendo a los venezolanos la presidenta del país caribeño, Delcy Rodríguez.

A través de las redes sociales, este colectivo de venezolanos en Euskadi recuerda el anuncio de Rodríguez de que ha alcanzado un acuerdo petrolero "histórico" con Estados Unidos que tendrá, según la presidenta, "un impacto significativo en el renacimiento de la nación" de Venezuela.

La asociación critica que "el chavismo terminó perdido en su propio laberinto". "Después de décadas levantando la bandera del 'antiimperialismo' y del 'antisemitismo', hoy claudican ante la realidad internacional que obliga a reconstruir puentes con aquellos a quienes durante años señalaron como enemigos", añade.

En este sentido se preguntan: "¿Se puede hacer discurso la anti imperialista, siendo entreguista y vasallos del Imperio? ¿Que opinarán de esto los aliados y defensores internacionales de la dictadura? Son los únicos cómplices y culpables de lo que hoy pasa en Venezuela por ayudar y sostener la dictadura durante 27 años".

'Venezolanos en Euskadi' apunta directamente a EH Bildu para lamentar que sean "defensores y cómplices de lo que hoy está pasando en Venezuela". En esta línea, subrayan lo "extraño" que no ponga "el grito al cielo por esta que está pasando". "¿Por qué la izquierda abertzale calla ante el vasallaje y entreguismo que Delcy está sometiendo a los Venezolanos?", añade, para preguntar si "se puede hacer discurso antiimperialista, siendo entreguista y vasallos del Imperio".

Tras considerar que "son algunas de las contradicciones a las que hoy se enfrentan la pseudo izquierda Venezolana y Vasco Venezolana", creen que "queda en evidencia que, si no dicen nada y respaldan esto, es que no hay doctrina de pensamiento en los partidos vascos aliados de la dictadura y solo es negocio".

"La próxima vez que haya elecciones, no vuelvan a respaldar un fraude, ya ven lo que pasa cuando vas hasta Miraflores un 28 julio y avalas el pucherazo de Maduro", ha dicho para acusar a EH Bildu y Sumar de avalar ese "pucherazo".