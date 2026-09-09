El verano de 2026 ha sido el más cálido en España desde que hay registros, con 61 días bajo ola de calor

Archivo - Los restos del antiguo pueblo de Peñarubia han quedado al descubierto por la ausencia de agua en el embalse de Guadalteba a causa de la extrema sequía , a 3 de febrero de 2024 en Málaga, Andalucía, (España). - Álex Zea - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El verano de 2026 (compuesto por los meses de junio, julio y agosto) ha sido el más cálido en España desde el inicio en 1961 de la serie de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En la Península y Baleares se han contabilizado un total de 61 días bajo condiciones de ola de calor, lo que supone un récord absoluto.

Así lo ha avanzado este miércoles en el Congreso de los Diputados la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las actuaciones adoptadas frente a la emergencia climática en el marco de las propuestas de un Pacto País y en el contexto de la campaña contra los incendios forestales, así como de la actual situación geopolítica y de los mercados energéticos.

En concreto, España ha registrado una temperatura media de 24,5ºC. Con ello, se sitúa tres décimas por encima del que era el verano más cálido hasta ahora, el de 2025. Además, supera en 2,4ºC el promedio normal. Según ha dicho, los diez veranos más cálidos de la serie histórica se han producido en el siglo XXI, y siete de los ocho más cálidos, desde 2015.

Los datos de AEMET muestran que dos de cada tres días del verano España ha estado registrando temperaturas extremadamente altas. El récord de 61 días bajo estas condiciones sobrepasa con creces los registrados en 2022, cuando hubo 41 día de ola de calor, y 2025, cuando hubo 36. Estos han estado distribuidos en cuatro olas de calor a lo largo de los últimos meses.

La primera se registró entre el 20 y 27 de junio, duró ocho días y afectó a 42 provincias. Con ello, se convirtió en la tercera ola de calor con mayor superficie afectada de la serie, tras las de julio de 2022 y julio de 2024. La segunda transcurrió entre el 2 y 24 de julio y abarcó 37 provincias. De acuerdo con las cifras del organismo estatal, fue la ola de calor más intensa del verano, con una anomalía de 3,9ºC.

La tercera tuvo lugar entre el 28 de julio y el 20 de agosto y afectó a 32 provincias. Según ha precisado AEMET, las olas de calor de julio y agosto, con 23 y 24 días de duración respectivamente, han sido la tercera y segunda más largas desde al menos 1975. Solo son superadas por la ola de calor de julio de 2015, que duró 26 días.

Los datos del organismo estatal muestran que las condiciones de pleno verano se están extendiendo más allá de los límites de esta estación. De esta manera, ya se registraron temperaturas propias del mes de julio en amplias zonas del país a finales de mayo. Además, se ha registrado otra ola de calor en septiembre entre los días 2 y 7 que ha afectado a 16 provincias. Es la quinta ola de calor que se produce en septiembre, tras las de 1987, 1988, 2006 y 2016.

Por otro lado, AEMET ha apuntado que en Canarias se ha producido hasta ahora una ola de calor en 2026. Esta tuvo lugar entre el 1 y 5 de agosto y afectó a las dos provincias del archipiélago.