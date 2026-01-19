Viajeros "varados" en Atocha tras el accidente en Adamuz: "Nos están agrupando en coches para llegar a Andalucía"

Un viajero mira la pantalla en la que aparecen varios trenes cancelados a Andalucía, en la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes. - EUROPA PRESS

Decenas de viajeros hacían fila este lunes por la mañana a las puertas de las compañías de alquiler de coches, "varados" en la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, intentando recoger el vehículo reservado para llegar a Andalucía tras la cancelación de sus trenes debido al accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), ocurrido este domingo y que ha dejado al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos.

Varias decenas de pasajeros denunciaban a las puertas de la compañía Enterprise que habían reservado un coche por la web y ahora no había vehículos disponibles. Los viajeros aseguraban que habían mirado otras alternativas pero o son muy caras, como el avión o el taxi, o no hay disponibilidad, como el autobús o el servicio de vehículo compartido.

"Aunque tengamos reservado por la web, dicen que no tienen coche, no hay disponibilidad. Y que están intentando agrupar a la gente en vehículos de ocho o nueve plazas, según destino. Pero claro, tampoco te dan hora. A lo mejor es a las diez de la noche. Pero mientras tanto, aquí tirados", se queja Enrique, que este domingo debería haber llegado a Sevilla junto a su mujer y sus hijas, tras pasar unos días en Madrid.

Silvia, la mujer de Enrique, ha explicado a Europa Press que su tren salió de Madrid este domingo a las 19:30 horas y a los 40 minutos se detuvo.

"Nosotros estábamos en el primer vagón y vimos salir al conductor muy rápido y ya dijimos, aquí pasa algo, no es normal que el conductor salga. Y luego ya nos dijeron que volvíamos a Madrid por el accidente, y llega a Madrid y caos, todo el mundo buscando autobuses a última hora con conexión a Sevilla o Córdoba, o buscando alojamiento. Al final ha sido un 'sálvese quien pueda'", ha indicado.

Al igual que ellos, decenas de viajeros esperaban en fila para que les dieran una solución, tras pasar la noche en algún hotel cercano, hostal o en la sala habilitada en Atocha. A Graciela le cobraron 250 euros por el coche. "Teníamos reserva a las 11:00 horas. Yo la efectué anoche por la web. Nunca hubo coche, una estafa. Supuestamente en 7 días te lo reembolsan pero a mí me dejaron cautiva, quedé varada en Madrid", ha denunciado.

Una trabajadora de Enterprise ha explicado a Europa Press que les entraron "en una hora, 80 reservas de golpe" por la web y ahora están agrupando a los viajeros en coches grandes, de ocho o nueve plazas, y movilizando todos los vehículos del área de Madrid para que puedan llegar a su destino.

"Intentamos cerrar la web pero al final lo que quiere Enterprise es ayudar. Más allá de decir 'no, no hay coche, se acabó', queremos ayudarlos a que lleguen", ha precisado, al tiempo que ha asegurado que se reembolsará el dinero a los afectados.

Entre ellos se encuentra Rafa, que viaja junto a su mujer y su hijo y tenía el tren a Málaga este domingo a las 20:30 horas. Habían viajado a Madrid para pasar el fin de semana y aunque siempre utilizan el coche, esta vez habían elegido el tren.

"Nosotros íbamos con Ouigo. A los que iban con Renfe les pusieron autobús y a nosotros no nos pusieron nada, a nosotros nos devolvieron el dinero del billete y un 200% pero hubiéramos preferido un autobús", ha señalado Rafa a Europa Press.

Aunque han analizado otras alternativas de transporte, todas tienen un precio muy elevado. "Lo primero que miramos fue el avión e imposible. Y el autobús, cero. Todos llenos. A partir de las 21:30 horas ya no había autobuses. Es más, ya no hay hasta el jueves", ha avisado.

CERCA DE 800 EUROS EN TAXI

Por su parte, Mohamed, taxista, apunta que a algunos compañeros del gremio les han pedido carreras a Andalucía tras la suspensión de los trenes por el accidente, aunque "pocos" porque es "muy caro". "Sale a unos 700 u 800 euros la carrera. Lo piden pero poco. A mí no me lo han pedido, pero a mis colegas sí", ha asegurado.

Pese a las dificultades para llegar a sus destinos, los viajeros que esperan encontrar una alternativa de transporte en Atocha se sienten afortunados por seguir con vida. "Afortunadamente no nos ha tocado pero sentimos mucha pena por esas familias a las que le ha tocado pasar por lo que está pasando. Es una desgracia", lamenta Silvia.

Entre los pasajeros había opositores andaluces que habían viajado a Madrid para realizar el examen que se celebró este domingo en la Universidad Complutense de Madrid para optar a una de las 900 plazas de ayudantes de prisiones convocadas por el Gobierno.

Rubén, por ejemplo, salió a las 18:30 horas de la estación de Atocha después de que su novia hiciera el examen de Instituciones Penitenciarias. En Villanueva de Córdoba, su tren se paró sin que les "dijeran nada".

Una hora después, comunicaron a los pasajeros que volvían a Madrid y, durante el trayecto de regreso, se enteraron del accidente y de la gravedad del mismo. "Mientras esperábamos en Atocha, había opositores que estaban al lado nuestro y de hecho les vimos montarse en ese tren y dijimos: 'Podríamos ser nosotros los que nos vamos ya para casa media hora antes'. Pero el destino ha querido que no sea así", sostiene Rubén en declaraciones a Europa Press.