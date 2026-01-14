Víctimas de abusos en la Iglesia aplauden que el Gobierno promueva una reforma para que no tributen las indemnizaciones

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (c), el presidente de la CEE Luis Argüello (i), y el Presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego (d), a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de abusos sexuales en la Iglesia aplauden que el Gobierno se haya comprometido a promover una reforma legal para que las indemnizaciones no tributen.

El Consejo de Ministros acordó este martes llevar a cabo las reformas legislativas que sean "necesarias" para que las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia no tributen. Fue el pasado 8 de enero, fecha en la que se presentó el acuerdo Iglesia-Estado cuando los obispos españoles señalaron en un comunicado que el Ejecutivo había aceptado que las reparaciones económicas estuvieran exentas del impuesto sobre la Renta.

En este sentido, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, en declaraciones a Europa Press, señala que "lo mínimo" era que las víctimas perciban la indemnización "íntegra" y que luego no tengan que tributar. "El Gobierno de Navarra ya ha aprobado esta exención tributaria, que ahora le queda articularlo al Parlamento de España y que ya me han confirmado que así va a ser", asegura.

Por su parte, desde la asociación Lulacris ven "muy positivo" que la reparación económica llegue sin deducciones fiscales y exponen que se trata de "una medida de justicia justa, dado el grave daño que han sufrido las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia". "Nos parece muy positivo por parte del Gobierno que haya tomado esta medida", apuntan.

Igualmente, el primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, recalca que una de las "líneas rojas" que habían marcado las víctimas era que las indemnizaciones por pederastia clerical no tributen para que la víctima la cobre íntegramente.

"Es buena noticia que el Gobierno impulse una reforma legal para garantizar este derecho. Sin embargo, urgen medidas que beneficien a todas las víctimas como que el Gobierno cumpla su promesa de impulsar una ley de imprescriptibilidad civil retroactiva para que todas las víctimas de abusos, no solo las De la Iglesia, puedan cobrar indemnización", subraya.